“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển

Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp với UBND xã Lộc Hà ra mắt mô hình tổ tự quản phòng, chống khai thác IUU đầu tiên của tỉnh (vào tháng giữa 3/2026).

Sau hơn 3 tháng thành lập, 5 tổ tự quản phòng, chống khai thác IUU của xã Lộc Hà đã dần đi vào hoạt động ổn định. Dù hoạt động chưa lâu, nhưng thành viên trong các tổ đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động bà con ngư dân trên địa bàn chấp hành pháp luật khi sản xuất, tích cực tham gia gỡ “Thẻ vàng” của EC.

Ngư dân Nguyễn Văn Hướng – Tổ trưởng Tổ tự quản phòng, chống khai thác IUU số 1, xã Lộc Hà cho biết: “Ngoài công tác tuyên truyền, vận động, bản thân tôi luôn gương mẫu chấp hành Luật Thủy sản. Tàu chúng tôi luôn đánh bắt đúng vùng quy định, đúng nghề đăng ký, không sang vùng biển nước ngoài, không sử dụng xung điện, chất nổ. Trong quá trình sản xuất, chúng tôi có ý thức giữ gìn ANTT, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và khi phát hiện dấu hiệu bất thường là báo ngay cho BĐBP và các lực lượng chức năng".

BĐBP Cửa Sót hỗ trợ ngư dân kết nối nhóm zalo cộng đồng để kịp thời liên lạc, hỗ trợ nhau trong sản xuất.

Trung tá Lê Hữu Đồng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót cho biết: “Vào giữa tháng 3/2026, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương thành lập 5 tổ tự quản phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn xã Lộc Hà. Sau khi thành lập, chúng tôi luôn thực hiện tốt vai trò quản lý, định hướng, đôn đốc, duy trì hoạt động và bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút nhân rộng mô hình này sang các xã Đồng Tiến, Thạch Lạc, Thạch Khê; dự kiến mỗi xã sẽ thành lập 3–4 tổ”.

Hưởng ứng Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 100 tổ tự quản an ninh trật tự với 700 thành viên và 3 tổ đồng quản lý nghề cá với 574 thành viên tham gia. Đây được xem là những hạt nhân nòng cốt, những “cánh tay nối dài”, là “tai mắt” của BĐBP trên biển.

BĐBP Lạch Kèn nắm bắt thông tin, tình hình trên biển từ các thành viên Tổ đồng quản lý nghề cá xã Cổ Đạm.

Trung tá Nguyễn Đình Hiểu – Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạch Kèn thông tin: “Các tổ tự quản trên địa bàn đã góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn ANCT, TTATXH khu vực biên giới biển. Thông qua các mô hình này, ngư dân trên địa bàn chấp hành các quy định của pháp luật tốt hơn và hỗ trợ đơn vị trong việc cập nhật tình hình trên biển, đấu tranh với tàu giã cào đánh bắt sai vùng, sai tuyến".

Ông Nguyễn Ngọc Sỹ – Tổ trưởng Tổ đồng quản lý nghề cá xã Cổ Đạm cho biết: “Trước đây, chúng tôi mạnh ai nấy làm, thiếu tinh thần tương trợ lẫn nhau, thường xuyên sử dụng xung điện hoặc mìn để đánh bắt nên hiệu quả không cao, ngư trường cạn kiệt. Nhưng, từ khi tham gia tổ đồng quản lý nghề cá, chúng tôi đã cùng nhau bảo vệ ngư trường, khai thác đúng quy định, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau khi vươn khơi. Chúng tôi cũng sẵn sàng nhắc nhở, lên án các hành vi đánh bắt trái phép và thông báo kịp thời cho BĐBP ngăn chặn các vụ việc ảnh hưởng đến ngư trường, an ninh, an toàn trên biển”.

Tuyên truyền, phát tờ rơi cho các tổ tàu thuyền an toàn ở xã Thiên Cầm.

Đến nay, các đơn vị biên phòng tuyến biển là Đồn Biên phòng Lạch Kèn, Đồn Biên phòng Cửa Sót, Đồn Biên phòng Thiên Cầm, Đồn Biên phòng Kỳ Khang, Đồn Biên phòng Đèo Ngang đã phối hợp thành lập và duy trì hoạt động 131 tổ tự quản an ninh trật tự với khoảng 1.800 thành viên, 133 tổ tàu thuyền đoàn kết, bến bãi an toàn với 2.245 thành viên cùng hàng chục tổ tự quản phòng chống khai thác IUU với hàng trăm ngư dân tham gia. Lực lượng này đang phát huy rõ nét vai trò xung kích, tình nguyện trong việc bảo vệ ngư trường, giữ gìn sự bình yên trên biển, tham gia cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kỳ Khang xuống địa bàn động viên, khuyến khích ngư dân tham gia các mô hình tự quản trên biển.

Thượng tá Bùi Việt Dũng – Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh) khẳng định: “Việc xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả các tổ chức, mô hình tự quản trên biển không chỉ tạo môi trường đoàn kết, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, nâng cao hiệu quả khai thác và phát triển sinh kế bền vững, mà còn góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc, phòng chống IUU hiệu quả. Thực tiễn cho thấy, các tổ tự quản đã trở thành “cánh tay nối dài”, “tai mắt” của lực lượng chức năng khi hằng năm cung cấp hàng nghìn nguồn tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn ANTT trên biển. Ngoài ra, mỗi con tàu vươn khơi, mỗi ngư dân bám biển còn góp phần khẳng định và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".