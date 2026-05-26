Tiếp thu, giải đáp nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh

Sáng 26/5, tại xã Cẩm Duệ, bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã: Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Thạch Xuân.

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu đã báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN những tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh; những nội dung chủ yếu dự kiến trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri Nguyễn Thiên Toàn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Bình kiến nghị tỉnh tiếp tục có phương án khắc phục một số điểm sạt lở dọc bờ sông Ngàn Mọ.

Tại hội nghị, cử tri mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư, nâng cấp nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống giao thông nội đồng và một số cây cầu bị xuống cấp trên địa bàn. Đặc biệt, cử tri mong muốn tỉnh tiếp tục bố trí nguồn vốn để khắc phục một số điểm sạt lở dọc bờ sông Ngàn Mọ. Tiếp tục quan tâm kêu gọi thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch sinh thái tổng hợp hồ Kẻ Gỗ.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị tỉnh xem xét tăng thêm chỉ tiêu biên chế cho các phòng, ban, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, sớm kiện toàn nhân sự Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã; sớm có giải pháp xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập.

Cử tri Võ Tá Thọ - Bí thư Chi bộ thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh.

Một số cử tri mong muốn tỉnh bố trí nguồn vốn nâng cấp, mở rộng mạng lưới đường ống, đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định, đạt chuẩn cho người dân sử dụng. Đồng thời, sớm có chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; giải trình các vấn đề liên quan trong thẩm quyền.

Các ý kiến, kiến nghị còn lại của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ, trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Sáng 26/5, tại trụ sở UBND xã Tiên Điền, Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc với cử tri các xã: Tiên Điền, Nghi Xuân.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh đã báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN những tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.



Bà Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị.

Cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả đạt được của tỉnh; đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh trên địa bàn.

Cử tri Phan Quốc Việt - Bí thư Chi bộ thôn Hải Lợi (xã Tiên Điền) cho rằng, cần xem xét xử lý thực trạng cho thuê đất trái thẩm quyền.

Cử tri đề nghị tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát lại toàn bộ dự án chậm tiến độ, từ đó có giải pháp điều chỉnh hoặc thu hồi; nghiên cứu, xem xét xử lý thực trạng cho thuê đất trái thẩm quyền, đảm bảo hài hoà quy định của pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên biển, xử lý nghiêm các trường hợp xâm phạm ngư trường trái phép, đảm bảo sinh kế cho người dân địa phương.

Cử tri Đậu Văn Hùng - Trưởng phòng Kinh tế (UBND xã Tiên Điền) kiến nghị cần đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các cụm đèn tín hiệu giao thông.

Cần quan tâm chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn; thay thế các biển chỉ dẫn không còn phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người và phương tiện lưu thông. Ngoài ra, cử tri đề nghị cần bố trí nguồn lực trùng tu, tôn tạo các di tích, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch...

Ông Bùi Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân tiếp thu ý kiến cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Bùi Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Các đề xuất tại hội nghị sẽ được tổng hợp, trình HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Sáng 26/5, tại phường Vũng Áng, Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các phường: Vũng Áng, Hoành Sơn.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh đã báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN những tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri Lê Xuân Lâm (phường Vũng Áng) kiến nghị các nội dung liên quan đến thiếu đội ngũ giáo viên và quá tải trường lớp.

Tại hội nghị, các cử tri 2 phường: Vũng Áng và Hoành Sơn bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả nổi bật mà tỉnh nhà đã đạt được. Đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như: quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức; đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, điện tại các khu tái định cư; xử lý tình trạng xe quá tải, quá khổ lưu thông trên các tuyến đường giao thông; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp và bố trí đủ đội ngũ giáo viên cho các trường học; chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với kết nối với các nhà máy, xí nghiệp để giải quyết việc làm cho lao động; giải quyết dứt điểm các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư liên quan đến các dự án tồn đọng.

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí tiếp thu ý kiến của cử tri.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí, Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; giải trình các vấn đề trong thẩm quyền. Những nội dung này sẽ được tổ đại biểu tổng hợp, chuyển tới HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết.