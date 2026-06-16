Tài chính thị trường ngày 16/6: Nhà ở xã hội Hà Tĩnh hút khách vượt xa nguồn cung

(Baohatinh.vn) - Lãi suất cao khiến thị trường bất động sản trầm lắng, nhưng nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh vẫn thu hút mạnh người mua khi ghi nhận lượng hồ sơ đăng ký cao gấp hơn 3 lần số căn hộ mở bán. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định giao các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, sớm có trả lời bằng văn bản cho công dân trên cơ sở quy định của pháp luật.
Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sáng 12/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra các nhà máy, dự án điện tại xã Vũ Quang. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương liên quan.
Tình trạng lấn chiếm đất rừng làm nghĩa trang tại xã Hà Linh (Hà Tĩnh) diễn ra nhiều năm qua. Dù chính quyền địa phương đã lập biên bản xử lý một số trường hợp vi phạm, nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt.
Không ít thí sinh mất cơ hội tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học chỉ vì những sai sót tưởng chừng rất nhỏ. Để tránh rơi vào tình huống đáng tiếc, thí sinh cần nắm rõ các hành vi có thể dẫn đến đình chỉ hoặc hủy kết quả thi.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng và một số nhiệm vụ trọng tâm.
Sau nhiều năm thua lỗ, EVN ghi nhận lợi nhuận gần 52.000 tỷ đồng trong năm 2025, chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế và chuyển sang có lãi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.