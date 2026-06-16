Tài chính thị trường ngày 16/6: Nhà ở xã hội Hà Tĩnh hút khách vượt xa nguồn cung

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/6: Tiếp tục nắng nóng, có mưa dông nhiệt vài nơi 16/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/6: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa dông nhiệt vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 28 - 37°C.

Nắng gay gắt, diêm dân tích cực bám đồng sản xuất 15/06/2026 16:48 Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, trên những cánh đồng muối ở Hà Tĩnh, diêm dân vẫn miệt mài bám ruộng sản xuất. Bởi với họ, nắng là yếu tố quyết định cho vụ muối thêm bội thu.

Chủ tịch UBND tỉnh: Rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân 15/06/2026 13:16 Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định giao các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, sớm có trả lời bằng văn bản cho công dân trên cơ sở quy định của pháp luật.

Du lịch sinh thái Hà Tĩnh: "Gác cửa" bảo tồn hay mở đường bứt phá? 15/06/2026 11:13 Hà Tĩnh sở hữu những lợi thế để phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, để khai thác những giá trị tự nhiên này trở thành nguồn lực phát triển vẫn là bài toán cần sớm có lời giải.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/6: Ngày nắng nóng, cao nhất 37 độ C 15/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/6: Đêm không mưa, ngày nắng nóng; nhiệt độ dao động từ 28 - 37 độ C.

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì? 14/06/2026 10:00 Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/6: Nắng nóng gay gắt 14/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/6: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 28 - 37°C.

Sớm chấn chỉnh tình trạng mất an toàn giao thông trước cổng chợ Trổ 13/06/2026 18:02 Tình trạng bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường cùng việc người dân dừng đỗ phương tiện tùy tiện trước cổng chợ Trổ (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khám phá ngôi chùa cổ ở thượng nguồn sông Ngàn Sâu 13/06/2026 10:30 Nằm ở thượng nguồn sông Ngàn Sâu, chùa Hạ Phúc (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) được biết đến bởi chiều sâu văn hóa và sự trầm mặc, tĩnh tại hiếm nơi có được.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/6: Nắng nóng gay gắt 13/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/6: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dao động từ 27 - 37°C.

Decor rực rỡ, phai nhạt bản sắc 12/06/2026 16:07 Cùng với trào lưu check-in, nhiều điểm đến, không gian di sản ở Hà Tĩnh đang được khoác lên những "lớp áo" trang trí sặc sỡ, làm mất đi vẻ đẹp nguyên bản, phai nhạt bản sắc.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra các dự án năng lượng tại Vũ Quang 12/06/2026 14:20 Sáng 12/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra các nhà máy, dự án điện tại xã Vũ Quang. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương liên quan.

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/6: Có mưa vài nơi, chiều nắng nhẹ 11/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/6: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, chiều có nơi nắng nhẹ; nhiệt độ dao động từ 25 - 31 độ C.

Thạch Xuân - điểm hẹn mùa hè 10/06/2026 15:12 Xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) là một vùng bán sơn địa với những vườn cây ăn quả sai trĩu cành và một "thiên đường" giải nhiệt ẩn mình dưới chân núi.

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/6: Có nơi mưa to, đề phòng lốc xoáy 10/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/6: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8. Nhiệt độ dao động từ 25 - 32°C.

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Về miền quê xanh ở xã Hương Phố 07/06/2026 13:39 Thôn 3, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nhưng bằng sự nỗ lực, đoàn kết của mỗi người dân đã làm nên một miền quê xanh, trù phú và yên bình.

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