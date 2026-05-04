Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa” nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Nguy cơ cháy rừng tại đây luôn ở mức cao do nhiều yếu tố cộng hưởng như nắng nóng kéo dài, có thời điểm nhiệt độ lên tới 40°C; rừng sản xuất xen kẽ, giáp ranh rừng tự nhiên; địa bàn tiếp giáp nhiều khu dân cư, đường mòn chằng chịt khó kiểm soát người ra vào; cùng với tập quán xử lý thực bì bằng lửa của một bộ phận người dân. Trong 9 tiểu khu được giao quản lý, tiểu khu 237, 245, 257 và 258 (xã Phúc Trạch) là những khu vực có nguy cơ cháy cao nhất.
Đội trưởng Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng Lê Khắc Tỏa cho biết: “Toàn đội luôn duy trì tinh thần chủ động, thường xuyên bám rừng, bám địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ cháy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi xác định phòng ngừa là chính, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó khi có tình huống xảy ra, không để xảy ra cháy lớn”.
Đội cũng chủ động phối hợp với kiểm lâm, hộ nhận khoán và người dân tuần tra toàn lâm phần từ 1–2 lượt/ngày. Các tổ, nhóm bám sát tuyến, điểm, đặc biệt tại các đường mòn ra vào rừng và khu vực dễ cháy. Sự bền bỉ của lực lượng bảo vệ rừng trong từng ca trực cho thấy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm giữ rừng giữa mùa nắng nóng.
Nhờ công tác tuyên truyền, vận động bài bản, người dân địa phương đã trở thành lực lượng phối hợp quan trọng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Ông Phạm Hồng Thanh (thôn Phú Lập, xã Hương Trạch) chia sẻ: “Bà con luôn chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng và sẵn sàng phối hợp với Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng trong công tác phòng ngừa, chữa cháy, quyết tâm giữ rừng an toàn.”
Chúng tôi rất yên tâm khi Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên bám lâm phần và kịp thời xử lý các nguy cơ cháy rừng. Tinh thần chủ động, kỷ luật, quyết liệt ấy là yếu tố then chốt giữ rừng an toàn trong nắng nóng năm nay.
Ông Nguyễn Văn Hướng – Phó Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê.
