Miền Bắc vào cao điểm mưa bão, nguy cơ mưa lớn kéo dài trong tháng tới

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Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong thời kỳ từ 21/7-20/8/2026, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Các cơn bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều ngày tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Riêng khu vực Trung Bộ, số ngày nắng nóng có thể cao hơn trung bình nhiều năm, cần đề phòng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Mưa lớn diện rộng dự báo tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung vào chiều và đêm.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước.

Trên đất liền, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có thể gây ra các đợt mưa rào, dông, làm gia tăng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất.

Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do mưa dông cục bộ, gió mùa Tây Nam và hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp và cực đoan, các địa phương và người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn từ 1-3 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống.