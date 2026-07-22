Miền Bắc vào cao điểm mưa bão, nguy cơ mưa lớn kéo dài trong tháng tới

Sau giai đoạn mưa lớn liên tiếp trong tháng 7, Bắc Bộ tiếp tục được dự báo đón nhiều đợt mưa diện rộng từ nay đến ngày 20/8. Nguy cơ bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong thời kỳ từ 21/7-20/8/2026, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Các cơn bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều ngày tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Riêng khu vực Trung Bộ, số ngày nắng nóng có thể cao hơn trung bình nhiều năm, cần đề phòng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
Mưa lớn diện rộng dự báo tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung vào chiều và đêm.
Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước.
Trên đất liền, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có thể gây ra các đợt mưa rào, dông, làm gia tăng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất.
Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do mưa dông cục bộ, gió mùa Tây Nam và hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp và cực đoan, các địa phương và người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn từ 1-3 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống.
Nước lá tía tô với gừng là thức uống quen thuộc. Nhờ chứa các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học, thức uống này có thể hỗ trợ chống oxy hóa, giảm viêm và cải thiện tiêu hóa khi sử dụng hợp lý trong chế độ ăn lành mạnh.
Suốt nhiều thế hệ, Vinamilk đã đồng hành cùng người Việt trên mỗi chặng đường cuộc sống. Và hôm nay, khi bước qua tuổi 50, nhiều người không chỉ nhìn lại những dấu ấn đã qua mà còn mở ra một chương sống mới, sâu sắc trong trải nghiệm, tự do trong cách sống và chủ động theo đuổi những điều mình yêu thích. Đồng hành trên hành trình ấy, Vinamilk Sure là lựa chọn được người tiêu dùng tin tưởng để chủ động bổ sung dinh dưỡng, giúp sống khỏe và trọn vẹn mỗi ngày.
Đằng sau diện mạo khang trang của đô thị là sự cống hiến thầm lặng của những người công nhân thu gom rác, công nhân thoát nước ở Hà Tĩnh. Mỗi ngày, họ cần mẫn làm sạch đường phố, khơi thông cống rãnh, góp phần giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
Dự báo xu thế thời tiết trong 1 tháng tới, cơ quan khí tượng cho biết, biển Đông khả năng có 1-2 cơn bão, áp thấp hoạt động, trong đó có thể có 1 cơn bão đổ bộ vào đất liền. Cùng với đó, nắng nóng và mưa lớn diện rộng tiếp tục gia tăng cường độ tại một số khu vực.
Gà luộc là món ăn quen thuộc, đặc biệt không thể thiếu trong mâm cỗ ngày lễ, Tết hay dịp giỗ chạp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết luộc gà trong bao nhiêu phút thì chín, thịt mềm ngọt, không bị khô, da vàng đẹp và không nứt khi bày lên đĩa.
Không chỉ miệt mài trên giảng đường y, em Nguyễn Nhật Trà My (20 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh) còn năng nổ với công tác đoàn ở địa phương và dành nhiều thời gian truyền dạy dân ca ví, giặm cho thế hệ trẻ.