Khi nào cần sinh thiết nhân tuyến giáp?

Tôi có nhân tuyến giáp 10 mm, phân loại TIRADS 3. Kích thước này có cần chọc hút tế bào để sinh thiết không? (Thu Trà, Hà Nội)
Trả lời:
Hiện không có con số cố định để trả lời rằng nhân tuyến giáp bao nhiêu milimet cần chọc hút tế bào để sinh thiết (FNA). Chỉ định này dựa vào tổng hợp yếu tố lâm sàng và hình ảnh học. Bác sĩ điều trị đánh giá đồng thời đặc điểm của nhân trên siêu âm, kích thước, các yếu tố nguy cơ và tiền sử của người bệnh trước khi chỉ định chọc hút tế bào (FNA).
Siêu âm là phương pháp đầu tiên giúp đánh giá nguy cơ ác tính của nhân tuyến giáp. Ngoài đo kích thước, siêu âm hỗ trợ phân tích nhiều đặc điểm như nhân đặc hay dạng nang, hình dạng nhân, bờ nhân đều hay không đều, tình trạng vi vôi hóa, dấu hiệu xâm lấn...
Từ những đặc điểm này, nhân tuyến giáp được phân loại theo hệ thống ACR TI-RADS (hệ thống phân loại đánh giá nguy cơ ác tính của nhân tuyến giáp dựa trên hình ảnh siêu âm). Hệ thống phân loại nhân tuyến giáp từ TIRADS 1 (TR1) đến TIRADS 5 (TR5) theo mức độ nghi ngờ ác tính tăng dần. Dựa trên phân loại TIRADS và tổng hợp các yếu tố lâm sàng, nguy cơ, bác sĩ đưa ra khuyến cáo cần hay không cần chọc hút xét nghiệm tế bào học.
Theo phân loại, nhân tuyến giáp kích thước 12 mm được phân loại TIRADS 3 là một nhân có hình ảnh lành tính, có thể chưa cần xét nghiệm FNA ngay. Thay vào đó, người bệnh cần theo dõi, khám định kỳ. Nhưng một nhân tuyến giáp 5 mm được đánh giá TIRADS 5, có hình ảnh nghi ngờ ác tính cao, xâm lấn ra ngoài bao giáp và có hạch cổ nghi ngờ thì sẽ cần chọc hút tế bào xét nghiệm mô bệnh học.
Một số trường hợp được chỉ định FNA không phụ thuộc vào kích thước nhân tuyến giáp gồm có hạch cổ nghi ngờ di căn, xuất hiện dấu hiệu xâm lấn ra ngoài tuyến giáp, từng xạ trị vùng đầu cổ hoặc tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến giáp hoặc hội chứng di truyền liên quan... Kết quả FNA giúp bác sĩ phân biệt phần lớn nhân lành tính và ác tính, từ đó tránh nhiều cuộc phẫu thuật không cần thiết cũng như xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp.
Đa số nhân tuyến giáp lành tính và chỉ cần theo dõi định kỳ. Người bệnh được bác sĩ hẹn siêu âm lại theo thời gian phù hợp tùy mức độ nghi ngờ của tổn thương. Nếu nhân tăng kích thước hoặc xuất hiện thêm các dấu hiệu nghi ngờ, bác sĩ cân nhắc chỉ định FNA hoặc các thăm dò cần thiết khác.
Bạn nên tái khám định kỳ và thực hiện các xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa Ung bướu. Theo dõi đúng lịch giúp phát hiện sớm những bất thường, lựa chọn phương án điều trị phù hợp và tránh can thiệp không cần thiết đối với nhân giáp lành tính.
TS.BS Trần Hải Bình - Phó khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
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