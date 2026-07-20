Người phụ nữ Hà Nội sinh 3 tự nhiên hiếm gặp, tỷ lệ 1/100.000

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa đỡ đẻ thành công cho một sản phụ mang tam thai tự nhiên hiếm gặp với tỷ lệ chỉ khoảng 1/100.000 ca.
Sản phụ 28 tuổi tại Hà Nội lần đầu làm mẹ đã mang tam thai tự nhiên đặc biệt: 1 rau 3 ối.
Đây là nhóm thai kỳ thuộc nguy cơ rất cao, tiềm ẩn hàng loạt rủi ro nghiêm trọng như dọa sinh non, thai chậm phát triển hay tiền sản giật, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ lẫn các thai nhi. Chính vì vậy, việc giám sát sát sao và phối hợp liên chuyên khoa được đặt lên hàng đầu bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
Toàn bộ quá trình thai kỳ của người mẹ được theo dõi chặt chẽ tại Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ở tuần thai thứ 16, nhận thấy rủi ro ảnh hưởng đến khả năng giữ thai, các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định khâu vòng cổ tử cung để hỗ trợ kéo dài thai kỳ. Đến ngày 1/6, khi có triệu chứng đau bụng và xuất hiện cơn gò, sản phụ nhập viện điều trị giữ thai tại Khoa Sản bệnh A4.
Trong suốt thời gian điều trị, nhu cầu dinh dưỡng tăng cao do mang đa thai khiến sản phụ có dấu hiệu thiếu máu ở tuần thứ 31, đòi hỏi các bác sĩ phải tư vấn chế độ chăm sóc và bổ sung sắt kịp thời.
Sau thời gian dài kiên trì nỗ lực giữ thai, khi thai được 31 tuần 6 ngày, trước dấu hiệu chuyển dạ, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định mổ chủ động để đảm bảo an toàn tối đa.
Ca mổ diễn ra thuận lợi, ba em bé lần lượt chào đời an toàn với cân nặng 1,7kg, 1,6kg và 1,5g trong sự vỡ òa hạnh phúc của gia đình cùng ê-kíp y bác sĩ. Sau mổ, sức khỏe của người mẹ ổn định, cả ba bé được chuyển về Khoa Sơ sinh để theo dõi và chăm sóc chuyên sâu do sinh thiếu tháng. Hiện tại 3 bé đã khỏe mạnh và ra viện.
Nước lá tía tô với gừng là thức uống quen thuộc. Nhờ chứa các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học, thức uống này có thể hỗ trợ chống oxy hóa, giảm viêm và cải thiện tiêu hóa khi sử dụng hợp lý trong chế độ ăn lành mạnh.
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