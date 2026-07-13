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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/7: Có mưa rào và dông rải rác.

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(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/7: Có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ: 26 - 32 độ C.

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