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Trong 1 tháng tới, biển Đông khả năng có 1-2 cơn bão, áp thấp

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Dự báo xu thế thời tiết trong 1 tháng tới, cơ quan khí tượng cho biết, biển Đông khả năng có 1-2 cơn bão, áp thấp hoạt động, trong đó có thể có 1 cơn bão đổ bộ vào đất liền. Cùng với đó, nắng nóng và mưa lớn diện rộng tiếp tục gia tăng cường độ tại một số khu vực.

Nhận định về xu thế thời tiết trong thời gian tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong một tháng tới, Việt Nam tiếp tục có khả năng chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, từ 11/7 đến 10/8, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam được dự báo ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

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Biển Đông khả năng có 1-2 cơn bão, áp thấp hoạt động trong 1 tháng tới.

Trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới (trung bình nhiều năm là 1,9 cơn), trong đó 1 cơn có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam (trung bình nhiều năm là 0,8 cơn).

Về mưa lớn, trong thời kỳ dự báo, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, có ngày có mưa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Trong mưa có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước.

Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Thanh Hóa được dự báo phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, một số nơi có thể cao hơn 10-20%. Các khu vực còn lại có tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về nắng nóng, từ 11/7 đến 10/8, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng. Tuy nhiên, tại Bắc Bộ, cường độ nắng nóng có xu hướng giảm so với thời gian trước. Trong khi đó, Trung Bộ vẫn có thể ghi nhận số ngày nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm, cần đề phòng các đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước trong giai đoạn này được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Riêng khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có thể cao hơn 1-1,5 độ C.

Cảnh báo về ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên đất liền, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có thể gây ra các đợt mưa rào, dông, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại khu vực Trung Bộ, các đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân cũng như hoạt động sản xuất.

Trên biển, tàu thuyền cần đề phòng gió mạnh do mưa dông cục bộ, gió mùa Tây Nam hoặc ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan và khó lường, cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương, đơn vị và người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn (1-3 ngày) để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tổ chức hoạt động ngoài trời và triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại.

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Tags:

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