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Chuyên gia khí tượng Hà Tĩnh thông tin về hình thái thời tiết mới

Thành Vinh
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(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, thời tiết nhiều ngày tới khá mát, không còn nắng nóng gay gắt và có khả năng kéo dài đến gần giữa tháng 7.

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Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh.

Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, nắng nóng đã giảm đáng kể, ngày hôm nay (28/6), nhiệt độ cao nhất chỉ còn ở mức 35 - 37 độ, thời gian có nắng nóng trong ngày cũng giảm, chỉ còn nóng vào trưa và chiều. Nắng nóng diện rộng khả năng chỉ còn xảy ra trong ngày mai (29/6). Ngày 30/6, ven biển và đồng bằng kết thúc đợt nắng nóng, miền núi chỉ còn vài nơi nắng nóng nhẹ.

Sang tháng 7 dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới nên phổ biến nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa nên thời tiết khá mát. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở dưới mức nắng nóng (dưới 35 độ C), có mưa và độ ẩm cao nên nguy cơ cháy rừng, khô hạn giảm đáng kể.

Cũng theo Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, thời tiết khá mát, không có nắng nóng gay gắt (chỉ một vài ngày có nắng nóng nhẹ cục bộ) có khả năng kéo dài đến gần giữa tháng 7. Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 7, khả năng trên Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp (hoặc ATNĐ) gây thời tiết xấu, gió mạnh, sóng lớn trên biển nên cần chú ý theo dõi và chủ động phòng tránh.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (28/6), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/6 đến 13 giờ ngày 28/6 có nơi trên 100mm như: La Hiên (Thái Nguyên) 187mm, Hồ Ngòi Là (Tuyên Quang) 121mm, Bố Hạ (Bắc Ninh) 107mm…

Từ đêm 28/6 đến ngày 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Ngoài ra, từ chiều tối ngày 28/6 đến ngày 29/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Chiều tối và tối ngày 28/6, khu vực Thanh Hóa - Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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