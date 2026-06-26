Nắng nóng gay gắt, vườn cam vẫn “sống khỏe” nhờ tưới hiện đại và canh tác bền vững

(Baohatinh.vn) - Nắng nóng đang diễn ra gay gắt trên địa bàn Hà Tĩnh, nhiều nơi trên 40 độ C. Tuy nhiên, nhờ hệ thống tưới hiện đại cùng các biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ, cân bằng sinh thái, cây cam vẫn sinh trưởng tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Sau hơn 3 năm triển khai, dự án hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng vườn cam thông qua ứng dụng các giải pháp công nghệ cao của Israel do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ đang phát huy hiệu quả rõ nét tại Hà Tĩnh. Với mức hỗ trợ 50% chi phí đầu tư ban đầu và 100% kinh phí đào tạo, dự án góp phần giúp người trồng cam chủ động ứng phó với nắng nóng, khô hạn kéo dài, duy trì sinh trưởng ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Nhờ hệ thống tưới hiện đại này, hơn 3 ha cam của HTX Tân Phương Đông (thôn Nhật Tân, xã Đồng Lộc) cũng đang sinh trưởng tốt trong điều kiện nắng nóng gay gắt.
Đến nay, gần 60 ha cây ăn quả, chủ yếu là cam tại các xã Vũ Quang, Mai Hoa, Đồng Lộc, Trường Lưu... đã được hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới hiện đại. Thực tế cho thấy, hệ thống không chỉ giúp các nhà vườn chủ động ứng phó với nắng nóng, khô hạn mà còn cung cấp nước, dinh dưỡng phù hợp cho cây, giảm đáng kể công tưới, bón phân và nâng cao hiệu quả chăm sóc.
Ông Phan Văn Chinh - tư vấn kỹ thuật, Công ty TNHH Nông nghiệp Kaizen cho biết: “Hệ thống tưới công nghệ Israel được thiết kế phủ đều trên toàn bộ diện tích canh tác, kết hợp van điều áp giúp cung cấp nước và dinh dưỡng đồng đều đến từng gốc cây. Trong quá trình triển khai, chúng tôi thường xuyên bám sát địa bàn để hỗ trợ kỹ thuật, cách thức vận hành, chuyển giao quy trình chăm sóc cây trồng nhằm giúp người dân nâng cao năng suất và chất lượng quả. Trong năm nay, dự án sẽ tiếp tục mở rộng thêm diện tích hơn 10 ha tại một số địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh”.
Bên cạnh hệ thống tưới công nghệ cao Israel do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ, ngày càng nhiều hộ trồng cam trên địa bàn Hà Tĩnh chủ động đầu tư các hệ thống tưới hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất.
Giữa nắng hạn kéo dài, vườn cam rộng 2,5 ha của gia đình chị Nguyễn Thị Nga (xã Trường Lưu) vẫn sinh trưởng, phát triển tốt. Chị Nga cho biết : "Kết quả này có được nhờ gia đình kiên trì áp dụng phương thức canh tác theo hướng cân bằng sinh thái, trong đó chú trọng duy trì thảm cỏ xanh trong vườn cây. Lớp thảm thực vật này giúp giữ ẩm cho đất, hạn chế bốc hơi nước bề mặt, cải thiện độ tơi xốp của đất và tăng khả năng chống chịu hạn cho cây trồng".
Trên diện tích gần 40 ha, HTX Nông nghiệp Gia Phúc (xã Trường Lưu) đã đầu tư hàng tỷ đồng để ứng dụng cơ giới hóa và các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Cùng với đó, HTX xây dựng quy trình canh tác theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững.
Ông Lê Văn Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc cho biết: “HTX ưu tiên sử dụng phân chuồng ủ hoai mục kết hợp các nguồn nguyên liệu tự nhiên như bột ngô, bột đậu nành, cám gạo được ủ với men vi sinh để bổ sung dinh dưỡng, nâng cao chất lượng và độ ngọt của quả. Trong phòng trừ sâu bệnh, HTX sử dụng các chế phẩm sinh học được phép dùng trong sản xuất hữu cơ, góp phần hạn chế sâu bệnh, nấm hại một cách an toàn”.
Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook) trên tàu cá từ ngày 1/7/2026 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hàng triệu mét khối đất, cát bồi lắng tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão ở Hà Tĩnh gây khó khăn cho hoạt động khai thác, hậu cần nghề cá và chống khai thác IUU. Việc sớm có giải pháp, phương án nạo vét đồng bộ là yêu cầu cấp thiết.
Để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Hà Tĩnh đang siết chặt quản lý việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên các tàu cá từ 15m trở lên.
Không chỉ được biết đến là điểm du lịch biển nổi tiếng, những năm gần đây, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng dư địa phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Tập trung phát huy nội lực cộng đồng ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Hà Tĩnh xác định là những giải pháp căn cơ để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
Vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh phải đối mặt với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giá các loại vật tư và chi phí sản xuất tăng… Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ từ các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.
Tận dụng lợi thế vùng bãi bồi Cửa Sót, mô hình nuôi hàu treo dây của gia đình bà Trương Thị Hòa (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.
Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!