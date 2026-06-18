Huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng Toàn Lưu trở thành địa bàn phát triển năng động của tỉnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu.

Chiều 18/6, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Xã Toàn Lưu được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Lưu Vĩnh Sơn, xã Ngọc Sơn. Xã Toàn Lưu nằm ở cửa ngõ phía Tây trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh, có vị trí chiến lược trong liên kết phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự buổi làm việc.

Sau gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị; kịp thời cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, xã dự kiến sắp xếp từ 23 thôn còn 11 thôn.

Đồng chí Bùi Thị Hoàng Oanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Toàn Lưu báo cáo các nội dung tại buổi làm việc.

Bộ máy hệ thống chính trị nhanh chóng ổn định, hoạt động nền nếp, hiệu lực, hiệu quả; công tác cán bộ, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận được triển khai đồng bộ, đúng quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; triển khai quyết liệt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm. 5 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách toàn xã đạt gần 94 tỷ đồng, giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt 25,94% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2025 chiếm 2,38%.

Đại biểu các ban, sở, ngành và xã Toàn Lưu dự buổi làm việc.

Hiện nay, trên địa bàn xã đang triển khai nhiều dự án động lực như: dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; dự án thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ; dự án sân golf 18 hố thuộc khu thương mại, dịch vụ thể thao phía Tây Nam tỉnh Hà Tĩnh; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương kiến nghị các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn; hỗ trợ địa phương trong công tác quy hoạch, định hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung, khai thác tiềm năng đất đai; đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông...

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Nội vụ làm rõ các nội dung địa phương kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Như Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại biểu cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương; đồng thời gợi mở, định hướng giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh định hướng một số nội dung trọng tâm phát triển địa phương thời gian tới.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo xã Toàn Lưu phân tích thuận lợi, khó khăn của địa phương và gợi mở các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

​Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Toàn Lưu đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phan Thiên Định yêu cầu trong thời gian tới, địa phương cần tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp thôn theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra; làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả ngay sau khi kiện toàn.

Địa phương cần rà soát, đánh giá lại các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách; xây dựng giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu nhiệm kỳ.

Tập trung cao cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch với tầm nhìn dài hạn; khai thác hiệu quả lợi thế vị trí địa lý, quỹ đất và hệ thống hạ tầng kết nối, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng, vụ việc phức tạp. Chú trọng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án. Quan tâm phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; quan tâm giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đồng chí Phan Thiên Định yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn nữa, chủ động nắm bắt thời cơ, huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng Toàn Lưu trở thành địa bàn phát triển năng động, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển chung của tỉnh nhà.