Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Cần đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển kinh tế xã Thạch Xuân

Sáng 18/6, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BTV Đảng ủy xã Thạch Xuân về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Xã Thạch Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Nam Điền và Thạch Xuân. Thời gian qua, BTV Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị; kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, xã Thạch Xuân đã xây dựng đề án giảm từ 22 thôn còn 10 thôn.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận và công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được giữ vững, không phát sinh vụ việc phức tạp, nổi cộm.

Đồng chí Nguyễn Bá Hà - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Xuân thông tin về kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Năm 2025, toàn xã có 8/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,26 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn 2,68%.

Toàn xã hiện có 315 hộ kinh doanh đang hoạt động. Các sản phẩm OCOP như nấm linh chi, nấm mộc nhĩ khô Phú Cường Đạt, yến sào xứ Nghệ... duy trì thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực. Năm 2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 82 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách đạt hơn 46 tỷ đồng, bằng 307% dự toán tỉnh giao và đạt 95,9% dự toán HĐND xã giao.

Công tác lãnh đạo triển khai các quy hoạch, chương trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Trên địa bàn xã đang triển khai nhiều dự án trọng điểm cấp tỉnh và quốc gia như: dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ; dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc – Nam; dự án đường Hàm Nghi kéo dài và 2 dự án sân golf.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.



Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Thạch Xuân đã kiến nghị nhiều nội dung như: xem xét bổ sung đủ biên chế cán bộ, công chức để tạo điều kiện cho xã thực hiện nhiệm vụ; đầu tư nâng cấp quốc lộ 8C để kết nối liên vùng; hỗ trợ kinh phí cho xã thực hiện một số hạ tầng kỹ thuật có tổng mức đầu tư lớn; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính và các phần mềm liên quan…

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh đã trao đổi, giải đáp và làm rõ những nội dung địa phương đề xuất; đồng thời gợi mở nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo xã Thạch Xuân gợi mở các giải pháp phát triển kinh tế.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thạch Xuân đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Xuân tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới; thực hiện hiệu quả chủ trương xác định năm 2026 là "năm cán bộ cơ sở"; lấy hiệu quả công việc, sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá cán bộ. Cùng đó, rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Xã Thạch Xuân hiện có vị trí rất thuận lợi, không gian phát triển rộng, có tổ hợp sân golf 54 hố, nhiều mô hình du lịch trải nghiệm, có lợi thế lớn về nông nghiệp sinh thái, kinh tế rừng, dịch vụ... Do vậy, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển kinh tế, từ xã thuần nông sang phát triển công nghiệp - dịch vụ - du lịch - nông nghiệp sinh thái.

Theo đó, cần tập trung vào các trụ cột phát triển: công nghiệp, dịch vụ gắn với khu công nghiệp và các dự án động lực của tỉnh; du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng gắn với sân golf và các điểm du lịch hiện có; nông nghiệp sinh thái, kinh tế rừng, kinh tế vườn đồi theo hướng hàng hóa và ứng dụng công nghệ cao; thương mại, logistics và các dịch vụ hỗ trợ phục vụ quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; nâng cấp các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu địa phương thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, tài nguyên môi trường và trật tự xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số thực chất, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục rà soát, bổ sung các giải pháp với tầm nhìn xa hơn, khát vọng lớn, tư duy đổi mới mạnh mẽ; chủ động nắm bắt thời cơ, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển.

Về các kiến nghị, đề xuất của xã, giao các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương rà soát, hướng dẫn, xem xét, giải quyết kịp thời.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi kiểm tra vị trí dự kiến xây dựng tuyến đường kết nối quốc lộ 8C đi khu dân cư phía Tây xã Thạch Xuân (đường lên dự án sân golf thể thao trên địa bàn xã).

Đoàn công tác đã đi kiểm tra vị trí dự kiến xây dựng tuyến đường kết nối quốc lộ 8C đi khu dân cư phía Tây xã Thạch Xuân.

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