Hà Tĩnh lập "lá chắn" ngăn cháy rừng giữa cao điểm nắng nóng

﻿ ﻿ Vụ cháy rừng tại khoảnh 5, tiểu khu 125 ở thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc khiến nhiều diện tích rừng bạch đàn bị ảnh hưởng.

Lúc 13h30’ ngày 20/6, tại khu vực rừng sản xuất thuộc khoảnh 5, tiểu khu 125 ở thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc đã xảy ra cháy rừng. Ngay khi phát hiện, điểm trực gác lửa rừng đóng tại xã Hồng Lộc đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương triển khai biện pháp ứng phó.

Tiếp nhận tin báo, xã Hồng Lộc, Hạt Kiểm lâm Can Lộc, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh (chủ rừng) đã huy động hàng trăm người tiếp cận hiện trường dập lửa. Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng và người dân, tới 16h cùng ngày, vụ cháy đã được khống chế. Vụ cháy rừng đã khiến nhiều diện tích rừng bạch đàn tái sinh bị thiêu rụi.

Cũng vào trưa 20/6, khu vực rừng Tây Xuân ở xã Kỳ Văn cũng xảy ra cháy. Chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng, phối hợp cùng người dân chữa cháy, ngăn lửa lan rộng. Vụ cháy rừng nhanh chóng được khống chế. Tuy nhiên, sau khi dập lửa, người dân phát hiện 2 vợ chồng ông Hồ Văn L. (SN 1969) và vợ là bà Nguyễn Thị Minh H. (SN 1972), cùng trú xã Kỳ Văn, đã tử vong.

Theo người dân địa phương, vợ chồng ông L. có thể đã tham gia chữa cháy rừng, không may bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Hà Tĩnh hiện có khoảng 120.000 ha diện tích rừng trọng điểm dễ cháy, phân bố hầu hết ở các địa phương.

Thực tế đáng báo động là chỉ trong vòng 10 ngày qua, “giặc lửa” đã liên tiếp gây cháy rừng tại 3 địa phương: Hồng Lộc, Thạch Khê, Kỳ Văn, gây thiệt hại về người và nhiều diện tích rừng, thảm thực vật bị thiêu rụi.

Ông Phan Thanh Tùng - Trưởng phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) cho hay: “Toàn tỉnh hiện có 358.279 ha rừng và đất lâm nghiệp, phân bố trên địa bàn 66 xã, phường; trong đó, diện tích rừng trọng điểm dễ cháy khoảng 120.000 ha, chủ yếu với các loài cây trồng như thông, keo, bạch đàn và rừng tự nhiên nghèo kiệt, phân bố gần như ở tất cả các địa phương, nhất là tại các khu vực Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Can Lộc”.

Một số người dân vẫn đốt nến, thắp hương, đốt cành cây khô ở lăng mộ gần khu vực rừng dễ cháy ở phường Bắc Hồng Lĩnh.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, hình thái thời tiết nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ còn tiếp tục duy trì trên diện rộng tại Hà Tĩnh trong nhiều ngày tới. Nền nhiệt độ luôn ở mức cao, từ 37 - 39 độ C, thậm chí nhiều khu vực có nền nhiệt độ từ 39 - 41 độ C. Nắng nóng gay gắt kết hợp với gió Tây Nam hoạt động mạnh khiến lớp thực bì dưới tán rừng rất dễ bắt lửa.

Theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Hà Tĩnh có 27 xã, phường thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cực kỳ nguy hiểm) trong ngày 22/6.

Lực lượng kiểm lâm đã ban hành cảnh báo cháy rừng ở mức cao nhất: Cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm. Ở cấp độ này, khả năng cháy rừng xảy ra trên diện rộng luôn thường trực và lây lan với tốc độ nhanh, khó khống chế, dập lửa. Chỉ cần một tàn thuốc lá vứt vội của người đi đường, một đốm lửa nhỏ từ việc đốt nương rẫy, dọn thực bì không đúng quy định, hay sự bất cẩn trong quá trình khai thác lâm sản, lấy mật ong của người dân ven rừng cũng dẫn tới những vụ cháy rừng khó kiểm soát.

Nhận thức rõ tính chất cấp bách của tình hình, thực hiện nghiêm túc các công điện, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, lực lượng Kiểm lâm Hà Tĩnh cùng các chủ rừng, chính quyền địa phương đã và đang phải “căng mình” trực gác 24/24h.

Với hệ thống camera 360 độ, Hạt Kiểm lâm Can Lộc có thể phát hiện từ sớm các điểm phát lửa, cháy rừng.

Ông Phan Anh Tuấn – Hạt phó Hạt Kiểm lâm Can Lộc cho hay: “Đơn vị đang quản lý 8.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó, trọng điểm rừng dễ cháy có diện tích 5.000 ha, chủ yếu rừng thông các xã: Can Lộc, Tùng Lộc và Hồng Lộc. Để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng, cùng với việc phối hợp với các địa phương, chủ rừng tăng cường công tác tuyên truyền, không dọn đốt thực bì trong thời điểm nắng nóng gay gắt, đơn vị cắt cử cán bộ túc trực hệ thống camera 360 độ với bán kính quan sát từ 10 – 15km, có thể phát hiện sớm để kịp thời huy động lực lượng ứng cứu, dập lửa khi xảy ra cháy rừng”.

Lực lượng chức năng và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã lập các điểm, chốt kiểm soát người vào rừng để chủ ứng phó với nguy cơ cháy rừng.

Trong khi đó, với việc có 7.500 ha rừng trọng điểm dễ cháy, Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân – Hồng Lĩnh đã phối hợp với địa phương, chủ rừng lập các chốt kiểm soát người lên chùa Móc, chùa Long Đàm - chùa Thiên Tượng, chùa Hang, đường lên Suối Tiên, đường lên Khu di tích Đại Hùng, đường lên chùa Cực Lạc và đường lên hồ Đá Bạc – những khu vực có diện tích lớn rừng dễ cháy. Tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng túc trực liên tục, kiểm soát nghiêm việc mang lửa, vật dụng dễ gây cháy vào rừng.

“Lực lượng kiểm lâm cũng tăng cường các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân hạn chế đốt vàng mã, thắp hương tại các khu nghĩa trang ven rừng. Nhiều khu vực có biển cấm đốt vàng mã để nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống cháy rừng”, ông Kiều Đình Linh – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân - Hồng Lĩnh cho biết.

Chốt kiểm soát ngăn người dân ra vào rừng tạo đường lên Suối Tiên (phường Bắc Hồng Lĩnh).

Trong thời điểm cảnh báo cháy rừng ở mức cao, lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng đã lập 319 điểm trực, chòi canh để kiểm soát, hạn chế tối đa người ra vào rừng hoặc không được mang lửa, các vật dụng dễ gây cháy vào những khu vực rừng trọng điểm dễ cháy. Lực lượng chức năng cũng tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát, trao đổi thông tin ứng phó cháy rừng trên các nhóm Zalo.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra các điểm, chốt trực cháy ra vào rừng.

Cùng với sự nỗ lực của lực lượng nòng cốt, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác bảo vệ rừng. Phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) được quán triệt sâu sắc tới tận cấp thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

Hệ thống loa truyền thanh cơ sở, xe loa lưu động liên tục phát đi những bản tin cảnh báo, tuyên truyền về các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng để nâng cao nhận thức cho bà con. Tại khu dân cư ven rừng, tổ liên gia tự quản, các đội phản ứng nhanh được thành lập, được trang bị dụng cụ sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng.

UBND xã Trường Lưu xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp về hành vi đốt thực bì không đúng quy định.