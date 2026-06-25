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Nhiều khu vực sẽ đón "mưa vàng" sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

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Chiều tối và đêm 25/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm... Hà Nội tối và đêm có mưa rào.

Dự báo khu vực Hà Nội tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Dự báo khu vực Hà Nội tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Từ ngày 26/6, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ, trong khi khu vực Trung Bộ dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau thời gian nắng nóng vào sáng và chiều, về chiều tối và đêm nay khả năng xuất hiện "mưa vàng" ở nhiều khu vực giúp giảm nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn cho biết, chiều tối và đêm 25/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Riêng khu vực Hà Nội tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông.

Chiều và tối 25/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Dự báo xa hơn về tình hình mưa từ đêm 26/6 đến 4/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Thủ đô Hà Nội) từ đêm 26/6 đến 30/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng từ đêm 26/6 đến đêm 28/6, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ 1/7, có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ khoảng ngày 30/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

"Như vậy, theo dự báo, mưa dông và cục bộ có nơi mưa to đến rất to khả năng xuất hiện trong những ngày tới tại các khu vực nêu trên, cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Theo dự báo, trong tháng 6, mưa lớn diện rộng sẽ tiếp tục xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ; các khu vực khác mưa rào và dông phổ biến xuất hiện cục bộ. Tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-25%; riêng khu vực Bắc Bộ và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa - Nghệ An phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-10%.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

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