Những thứ khiến hóa đơn tiền điện âm thầm tăng vọt

Đầu thu truyền hình và thiết bị phát trực tuyến

Các hệ thống giải trí truyền hình là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến hóa đơn tiền điện tăng cao. Đầu thu truyền hình cáp, đầu ghi DVR, tivi, máy chơi game và các thiết bị phát trực tuyến (streaming) thường hoạt động 24/7, ngay cả khi màn hình đã tắt.

"Nhiều thiết bị không bao giờ thực sự chuyển sang chế độ ngủ tiết kiệm năng lượng. Chúng vẫn tiếp tục tải xuống các bản cập nhật, duy trì kết nối mạng và hoạt động ngầm liên tục. Trong suốt một năm, những thiết bị này có thể âm thầm làm tăng đáng kể chi phí tiền điện của chủ nhà", Jeri Goodkin Dausey, CEO của nhà thầu xây dựng SBC ở Miami nói.

Bà khuyên nên rút phích cắm các thiết bị giải trí này khi không sử dụng trong thời gian dài, đặc biệt là khi cả gia đình đi du lịch, về quê để thấy rõ sự thay đổi trên hóa đơn.

Ảnh minh họa: Moms

Bộ sạc điện thoại cắm sẵn tại ổ điện

Thói quen để nguyên bộ sạc tại ổ cắm khi không kết nối với máy cũng là tác nhân gây lãng phí năng lượng.

Theo chuyên gia Dausey, hầu hết các bộ sạc vẫn tiêu thụ một lượng điện năng nhỏ ở chế độ chờ (vòng lặp không tải) bất cứ khi nào chúng được cắm vào nguồn điện.

Xét riêng từng bộ sạc thì mức tiêu thụ không đáng kể, nhưng nếu cắm nhiều bộ sạc liên tục ở khắp các phòng trong nhà, lượng năng lượng lãng phí tích lũy theo thời gian sẽ trở thành một con số đáng lưu tâm.

Tủ lạnh đời cũ hoặc tủ lạnh đặt ở nhà kho, gara

Nhiều gia đình tận dụng tủ lạnh cũ đặt ở nhà kho hoặc gara để tích trữ thêm thực phẩm. Tuy nhiên, đây lại là một trong những nơi tiêu thụ nhiều điện năng nhất trong gia đình.

Nếu thiết bị đã qua nhiều năm sử dụng, hệ thống máy nén suy giảm hiệu suất và lớp cách nhiệt kém sẽ khiến thiết bị phải hoạt động vất vả hơn nhiều so với các mẫu tủ lạnh tiết kiệm năng lượng hiện đại. Đặc biệt tại các khu vực có khí hậu nắng nóng hoặc vào mùa hè, tủ lạnh đặt ở những không gian không có điều hòa này sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn do phải chống chọi với nhiệt độ môi trường cực cao.

Máy tính để bàn và thiết bị văn phòng tại nhà

Dù làm việc tại nhà hay chỉ sở hữu một góc làm việc nhỏ, các thiết bị công nghệ trong phòng này đều có thể đang tiêu tốn ngân sách của bạn. Các thiết bị như máy tính để bàn (PC), màn hình rời, máy in và các phụ kiện đi kèm thường tiêu thụ điện năng liên tục suốt ngày đêm nếu không được ngắt nguồn hoàn toàn.

Chuyên gia khuyên hãy kích hoạt chế độ ngủ (Sleep) tự động sau một khoảng thời gian nhất định không sử dụng và chủ động tắt nguồn, ngắt điện các thiết bị văn phòng hoàn toàn sau giờ làm việc.

Máy điều hòa không được bảo dưỡng

Hệ thống điều hòa không khí tiêu thụ nhiều điện năng hơn hầu hết các thiết bị gia dụng khác. Do đó, lười bảo dưỡng máy lạnh là lý do trực tiếp khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt.

Khi bụi bẩn bám dày vào bộ lọc và dàn lạnh bị tắc, luồng không khí lưu thông vào nhà sẽ bị cản trở. Điều này dẫn đến việc máy nén phải hoạt động quá tải, chạy lâu hơn để đạt được và duy trì mức nhiệt độ đã cài đặt.

Đường ống dẫn khí bị rò rỉ hoặc việc bỏ bê bảo trì định kỳ càng khiến hiệu suất của máy sụt giảm nghiêm trọng.

Thiết bị nhà thông minh

Bên cạnh các thiết bị đời cũ, công nghệ hiện đại cũng đóng góp một phần không nhỏ vào lượng điện tiêu thụ ngầm. Loa thông minh, camera an ninh, bộ điều nhiệt và các bộ khuếch đại tín hiệu là những vật dụng luôn trong trạng thái bật và kết nối internet liên tục.

Khi xu hướng nhà thông minh ngày càng phổ biến, lượng điện năng tiêu thụ ngầm (vampire power) cũng ngày một tăng.

Chuyên gia khuyến nghị những điều chỉnh nhỏ như sử dụng ổ cắm điện thông minh có chức năng hẹn giờ tắt, nâng cấp các thiết bị cũ và vệ sinh hệ thống điều hòa định kỳ sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt theo thời gian.