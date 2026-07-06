Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/7: Có mưa rào và dông rải rác

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng đất nước phồn vinh 05/07/2026 20:05 Chiều 5/7, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Chung một nếp làng, sáng miền quê mới 05/07/2026 16:13 Từ thôn Hà Thanh và Sâm Lộc trước đây, sau sáp nhập, thôn Sơn Hà, xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) hôm nay đang mở ra nhịp sống mới.

Nuôi cá chim vây vàng theo VietGAP: Chuẩn hóa để nâng tầm 05/07/2026 15:37 Mô hình nuôi cá chim vây vàng theo tiêu chuẩn VietGAP tại Hà Tĩnh đang góp phần nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm và phát triển nghề nuôi bền vững.

Trải nghiệm đồi chè Hương Đô 05/07/2026 14:31 Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho người dân, những đồi chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) còn là điểm hẹn của nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Hà Tĩnh có 5 cá nhân được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” 05/07/2026 13:58 Sáng 5/7, tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước chủ trì hội nghị sơ kết, ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”.

Sống khỏe cùng BHT: Phục hồi chức năng - Chìa khóa hồi sinh vận động 05/07/2026 10:00 Phục hồi chức năng chính là chìa khóa giúp người bệnh sau chấn thương tìm lại sự linh hoạt của cơ thể. Bác sĩ Trần Thị Hằng - Trưởng khoa Nội – Nhi, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

[Motion graphic] 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân 05/07/2026 08:25 Chính phủ đã có văn bản quy định chi tiết về 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ 01/07/2026.

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm? 03/07/2026 07:45 Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức kỳ họp chuyên đề về công tác nhân sự 02/07/2026 20:58 Chiều 2/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Vấn đề hôm nay: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn 02/07/2026 20:20 Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả ra sao? Đâu là bài học kinh nghiệm và giải pháp để bộ máy tiếp tục vận hành hiệu lực, hiệu quả? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn.

[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế 02/07/2026 08:39 Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.

Tài chính thị trường ngày 2/7: Học sinh, sinh viên khó khăn có thể vay tối đa 8 triệu đồng/tháng 02/07/2026 07:45 Bộ Tài chính đề xuất học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng để phù hợp với biến động chi phí sinh hoạt và học phí. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Sân chơi Đội: Bồi đắp bản lĩnh, vững bước hội nhập 02/07/2026 07:31 Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I là sân chơi để thiếu nhi Hà Tĩnh giao lưu bạn bè toàn quốc, thể hiện tài năng, lan tỏa bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ.

Gần dân: Dấu ấn từ chính quyền địa phương 2 cấp 01/07/2026 13:29 Một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đổi mới điều hành, gần dân, sát dân, nâng hiệu quả phục vụ và thúc đẩy phát triển bền vững.

[Motion Graphic] Cách tính tiền bản quyền khi quán cà phê sử dụng nhạc 01/07/2026 09:00 Từ ngày 1/7, các quán cà phê sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền. Mức chi trả được tính theo lương cơ sở và hệ số điều chỉnh dựa trên diện tích quán.

Tài chính thị trường ngày 1/7: Chưa ghi nhận xăng E10 gây hỏng động cơ 01/07/2026 07:38 Sau một tháng triển khai trên phạm vi cả nước, chưa ghi nhận phản ánh xăng sinh học E10 gây hỏng động cơ như một số lo ngại trước đó. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

[Motion graphic] 5 điểm mới về khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ ngày 1/7/2026 01/07/2026 05:05 Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực. Một trong những thay đổi quan trọng của luật là rút ngắn thời hạn người nộp thuế được thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ 10 năm xuống còn 5 năm.

Từ cú chạm màn hình đến hành trình khám phá Hà Tĩnh 30/06/2026 14:00 Những thước phim ngắn, những hình ảnh giàu cảm xúc về các điểm đến ở Hà Tĩnh đang góp phần thay đổi cách du khách tiếp cận và lựa chọn hành trình khám phá đất và người nơi đây.

Tài chính thị trường ngày 30/6: Làm thêm, làm đêm không còn phải nộp thuế 30/06/2026 07:45 Từ 1/7/2026, tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm sẽ thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân. Người lao động còn có thể được giảm trừ thêm chi phí y tế, giáo dục, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026 29/06/2026 21:00 Chiều 29/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 29/06/2026 19:13 Chiều 29/6, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

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