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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/7: Nhiều mây, có mưa rào và dông

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(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/7: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông; nhiệt độ 25 - 33 độ C.

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