Nguy cơ ung thư từ thói quen lạm dụng sữa tắm đậm mùi hương

Tạp chí Parade dẫn lời các chuyên gia ung bướu từ Mỹ cho biết, quá trình hình thành ung thư diễn ra qua nhiều giai đoạn. Việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với các chất độc hại trong sản phẩm tiêu dùng hàng ngày có thể gây tổn thương tế bào theo cấp độ tăng dần.

Bác sĩ Adeel Khan, chuyên gia dịch tễ học tại Dallas, nhận định dù yếu tố di truyền và tuổi tác không thể thay đổi, con người hoàn toàn có thể chủ động kiểm soát việc tiếp xúc với hóa chất từ các sản phẩm chăm sóc da.

Giới chuyên gia y tế xác định nhiều loại sữa tắm hiện nay chứa các thành phần tiềm ẩn rủi ro lớn. Cụ thể, Phthalates thường ẩn mình dưới danh nghĩa "hương liệu" có khả năng làm xáo trộn hệ nội tiết, liên quan trực tiếp đến ung thư vú.

Chất bảo quản Parabens hoạt động tương tự hormone estrogen, trong khi chất tạo bọt Sulfates (SLS) dễ sản sinh phụ phẩm 1,4-dioxane gây ung thư trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, một số chất như DMDM hydantoin có xu hướng giải phóng formaldehyde – tác nhân gây ung thư đã được khoa học công nhận.

Ảnh minh họa: Telegraph

Tuy nhiên, giới khoa học nhấn mạnh cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Bác sĩ Sudarsan Kollimuttathuillam, chuyên gia ung thư nội khoa tại tổ chức City of Hope Seacliff, cho biết các nghiên cứu hiện mới ở giai đoạn đầu và chưa có bằng chứng khẳng định mọi loại sữa tắm hương liệu đều nguy hiểm. Việc thỉnh thoảng sử dụng các sản phẩm này khó có thể gây ra hậu quả tức thì. Nguy cơ chỉ trở nên đáng kể khi hóa chất tích tụ qua cả đời người dưới tác động của nhiều yếu tố cộng hưởng.

Để bảo vệ sức khỏe lâu dài, các bác sĩ khuyến nghị người tiêu dùng thay đổi hành vi lựa chọn sản phẩm. Thay vì tin vào quảng cáo, người dùng nên tập thói quen đọc kỹ bảng thành phần, ưu tiên sữa tắm không mùi hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu thực vật, xà bông cục truyền thống với ít hóa chất tẩy rửa và chất bảo quản. Việc hạn chế sản phẩm nặng mùi đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và những người có bệnh lý nền như hen suyễn hoặc da nhạy cảm.