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Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, Bắc Bộ mưa rất lớn

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/7, bão số 1 đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh trên biển và mưa lớn diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Hồi 4 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía Đông Đông Nam, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 200 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, tương đương 62 - 88 km/giờ, giật cấp 11, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Vị trí và đường đi của bão số 1. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn
Vị trí và đường đi của bão số 1. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Dự báo đến 16 giờ ngày 4/7, tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 108,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tiếp tục duy trì cấp 8 - 9, giật cấp 11, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10 - 15 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 5/7, bão đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Đến 4 giờ ngày 6/7, hình thái này tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng biển cao 2 - 4m, biển động rất mạnh.

Từ trưa và chiều 4/7, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6; vùng gần tâm bão cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10. Sóng biển cao 2 - 3m, nước dâng do bão khoảng 0,2 - 0,4m. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Từ sáng 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200 - 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng hoàn lưu bão, người dân cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh trước và trong thời điểm bão ảnh hưởng trực tiếp.

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