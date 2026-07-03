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Bão số 1 gây gió giật cấp 10, sắp có mưa to đến rất to

Thành Vinh (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đầu giờ sáng nay, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.

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Vị trí và hướng di chuyển của bão số 1 vào đầu giờ sáng 3/7/2026.

Hồi 7 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới như sau:

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Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), từ đêm 3/7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Đồng thời, hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Đối với khu vực đất liền ven biển, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, dự báo từ chiều 4/7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2,0-3,0m; nước dâng do bão khoảng 0,3-0,5m. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Dự báo khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ trên 350mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

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Tags:

#Bão số 1 #gió giật mạnh #tâm bão

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