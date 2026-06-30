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Bắc Bộ mưa lớn, nhiều nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

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Dự báo, nhiều khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị và lũ trên các sông nhỏ, thượng nguồn sông.

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Bắc Bộ có mưa dông, nhiều nơi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (30/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 30/6 có nơi trên 80 mm.

Dự báo, từ chiều tối 30/6 đến đêm 1/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng có tổng lượng mưa từ 50 – 100 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn (>100 mm/3 giờ).

Từ chiều tối 30/6 đến sáng 1/7, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20 – 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.

Chiều tối và tối 30/6, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 – 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Từ ngày 2/7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Các chuyên gia cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc ở nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ.

Cùng với đó, mực nước trên một số sông tại tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng đang lên, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm và ở mức dưới báo động (BĐ)1. Mực nước thượng lưu sông Gâm tại trạm Bảo Lạc ở trên mức báo động (BĐ)2, trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, trên sông Cầu tại trạm Thác Giềng, trên sông Bằng Giang tại trạm Bằng Giang dao động ở trên mức BĐ1.

Cảnh báo, từ đêm 30/6 đến ngày 1/7, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 - 4 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.

Cùng với đó, lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội.

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Tags:

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Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

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