"Mưa vàng" giải nhiệt Hà Tĩnh sau chuỗi ngày nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Cơn mưa lớn vào chiều 26/6 đã kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt liên tục tại Hà Tĩnh. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo ghi nhận, chiều 26/6, mưa xuất hiện trên diện rộng tại nhiều khu vực tại Hà Tĩnh, có nơi mưa vừa đến mưa to kèm gió. Cơn mưa góp phần hạ nhiệt sau nhiều ngày nhiệt độ liên tục ở mức cao, có thời điểm hơn 40 độ C.
Mưa lớn tại khu vực phường Thành Sen.
Cơn mưa nặng hạt tại phường Hà Huy Tập.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết Vinh và định vị sét cho thấy mây đối lưu phát triển trên nhiều khu vực.
Đến 15h ngày 26/6, cơ quan khí tượng cho biết, mây ven biển đang mỏng dần, các khu vực thuộc TP Hà Tĩnh (cũ), Cẩm Xuyên (cũ) và Kỳ Anh (cũ) mưa và nguy cơ dông, lốc giảm. Riêng khu vực vùng thượng Kỳ Anh mây đang phát triển mạnh, nguy cơ dông, lốc sét rất cao. Ngoài ra, mây dông cũng đang di chuyển từ phía Lào sang khu vực các xã thuộc Hương Khê (cũ).
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
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