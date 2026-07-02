Vùng biển Hà Tĩnh có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh

(Baohatinh.vn) - Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển Hà Tĩnh có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh, sóng lớn.
Theo bản tin mới nhất của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới lúc 13h ngày 2/7 có vị trí ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, trên vùng biển phái Bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Dự báo: Đêm nay và ngày mai (3/7), vùng biển tỉnh Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2 - 3m.
Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển Hà Tĩnh có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo: Cần đề phòng nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, sản xuất, đặc biệt tại các bãi biển: Xuân Thành, Thạch Bằng, Thạch Hải, Thiên Cầm, khu kinh tế Vũng Áng.
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