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Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, gió giật cấp 8

Thành Vinh
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(Baohatinh.vn) - Đầu giờ sáng nay, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết, sáng nay (1/7), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc, 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

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Vị trí và hướng di chuyển của ATNĐ lúc 9h sáng 1/7/2026.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới) như sau:

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​Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp mạnh lên thành bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao 2,0 - 3,0m, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sóng cao 3,0 - 4,0m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong những ngày tới, thời tiết Hà Tĩnh chưa có biến động lớn, trời nắng nhẹ, chiều có mưa rào và dông vài nơi.

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