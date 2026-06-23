Mekhala đổi hướng, mạnh cấp siêu bão - hình thành áp thấp nhiệt đới mới

Theo dự báo, trong 12-24 giờ tới, siêu bão Mekhala di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h và có dấu hiệu đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, hướng về vùng biển phía Nam của Nhật Bản với cường độ gió vẫn duy trì ở cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17, sau đó bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, tiếp theo là hướng Đông Bắc hướng về vùng biển phía vịnh Tosa của Nhật Bản và suy yếu dần.

Siêu bão Mekhala di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h.

Theo số liệu thống kê, siêu bão Mekhala là cơn bão tháng 6 mạnh nhất trong vòng 22 năm qua tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương

Cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão này.

Trước đó, đêm 22/6, bão Mekhala đã mạnh lên cấp 16 (cấp siêu bão). Lúc 4 giờ ngày 23/6 vị trí của siêu bão ở vào khoảng 18,8 vĩ Bắc-125,2 kinh Đông với cường độ gió mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Ngoài siêu bão Mekhala, ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương lúc này cũng hình thành một áp thấp nhiệt đới mới, vị trí áp thấp nhiệt đới lúc 4 giờ ngày 23/6 ở vào khoảng 14,9 độ vĩ Bắc- 146,2 độ kinh Đông. Áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới, hướng di chuyển song song với siêu bão Mekhala và không di chuyển vào Biển Đông.