Bão Mekhala liên tục tăng cấp, có thể trở thành siêu bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 22/6, bão Mekhala tiếp tục mạnh thêm.

Lúc 13h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15, giật trên cấp 17; cách phía Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 550km về phía Đông.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và có khả năng mạnh lên cấp 16 (siêu bão), giật trên cấp 17.

Hướng di chuyển của bão Mekhala (Ảnh: NCHMF).

Sau đó, bão được dự báo đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, rồi lệch về hướng Đông Bắc, tiến về vùng biển phía Nam Nhật Bản và suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Mekhala.

Thông tin từ cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA, lúc 15h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên đến 250km/h (giật trên cấp 17). Cơ quan này nhận định, bão tiếp tục có xu hướng mạnh thêm trong những giờ tới và không có dấu hiệu bão sẽ di chuyển vào khu vực Biển Đông của Việt Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo số lượng bão trên Biển Đông trong năm nay có khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm với khoảng 8-10 cơn, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền, tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ và tháng 10-11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.

Tên bão Mekhala do Thái Lan đề cử, có nghĩa là Thần Sấm. Đây là cơn bão thứ 7 hình thành, hoạt động trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026.