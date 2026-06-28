Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/6: Ngày nắng nóng gay gắt

Nhiều khu vực sẽ đón "mưa vàng" sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm 25/06/2026 15:07 Chiều tối và đêm 25/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm... Hà Nội tối và đêm có mưa rào.

3 loại đậu giàu protein, tốt cho tim mạch và tiêu hóa 25/06/2026 05:03 Đậu đen, đậu đỏ và đậu xanh đều là những thực phẩm giàu protein thực vật, chất xơ và nhiều vi chất dinh dưỡng. Khi kết hợp hợp lý trong chế độ ăn, các loại đậu này có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và chuyển hóa.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/6: Nắng nóng đặc biệt gay gắt 25/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/6: ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2, cấp 3; nhiệt độ từ 29 - 39°C.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/6: Nắng nóng gay gắt 24/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/6: đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt; nhiệt độ dao động từ 28 - 39 độ C.

7 vật dụng trong bếp tưởng sạch hóa ra lại rất mất vệ sinh 23/06/2026 14:44 Bề mặt bếp sáng bóng chưa hẳn đã vô trùng, 7 vật dụng quen thuộc dưới đây là vườn ươm vi khuẩn, đòi hỏi tần suất vệ sinh nghiêm ngặt hơn bạn vẫn tưởng.

Gen Z Hà Tĩnh bắt nhịp xu hướng “đa nguồn thu” 23/06/2026 14:11 Trước bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, thị trường lao động biến đổi nhanh, người trẻ Hà Tĩnh chủ động lựa chọn làm cùng lúc nhiều công việc để vừa tăng thu nhập, vừa tích lũy kỹ năng.

Mekhala đổi hướng, mạnh cấp siêu bão - hình thành áp thấp nhiệt đới mới 23/06/2026 11:28 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 12-24 giờ tới, siêu bão Mekhala di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/6: Có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt 23/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ dao động từ 28 - 40 độ C.

Tủ lạnh "ngốn điện" vì thói quen ít ai để ý 23/06/2026 04:25 Một số thói quen tưởng chừng vô hại khi sử dụng tủ lạnh có thể khiến tủ lạnh hoạt động quá tải, làm tăng lượng điện tiêu thụ mà nhiều gia đình không hề hay biết.

Bão Mekhala liên tục tăng cấp, có thể trở thành siêu bão 22/06/2026 15:43 Trong những giờ qua, bão Mekhala liên tục tăng cấp. Dự báo trong 12-24 giờ tới, bão có khả năng mạnh lên cấp 16 (siêu bão), giật trên cấp 17.

27 xã, phường ở Hà Tĩnh có nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm 22/06/2026 13:37 Theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Hà Tĩnh có 27 xã, phường thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cực kỳ nguy hiểm) trong ngày hôm nay (22/6).

Phát hiện mới về hệ miễn dịch có thể giúp chống lại tế bào ung thư 22/06/2026 05:01 Các nhà khoa học Mỹ vừa có một phát hiện mới giúp tối ưu hóa và nâng cao đáng kể hiệu quả của các liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư hiện nay.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/6: Nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi 40 độ 22/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 28 - 39 độ C, có nơi đến 40 độ C.

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/6: Tiếp tục nắng nóng gay gắt 21/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt; nhiệt độ từ 28 đến 38°C.

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/6: Có nơi nắng nóng gay gắt 20/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/6: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dao động từ 28 - 38 độ C.

Lợi ích khi ăn trứng trong mùa hè 20/06/2026 05:02 Nhiều người lo ngại ăn trứng vào ngày nắng nóng sẽ gây đầy bụng hoặc tăng thân nhiệt. Tuy nhiên, trứng là thực phẩm an toàn và bổ dưỡng cho mùa hè, nếu được bảo quản và chế biến đúng cách.

Thấy gì khi người cao tuổi liên tiếp sập bẫy vụ 'sở hữu kỳ nghỉ'? 19/06/2026 09:17 Từ những vụ lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ", TS Trần Ngọc Châu cho rằng để có tuổi già viên mãn, mỗi người cần chủ động chuẩn bị về tài chính, sức khỏe và tri thức từ sớm.

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/6: Ngày nắng nóng, có nơi 37 độ C 17/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ: 28 - 37°C.

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Cúng Tết Đoan Ngọ 2026 cần lưu ý 4 điều quan trọng 16/06/2026 09:19 Tết Đoan Ngọ là dịp để các gia đình tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong sức khỏe và bình an. Bên cạnh việc chuẩn bị mâm lễ chu đáo, gia chủ cũng cần lưu ý một số điều quan trọng khi thực hiện nghi thức cúng lễ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/6: Tiếp tục nắng nóng, có mưa dông nhiệt vài nơi 16/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/6: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa dông nhiệt vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 28 - 37°C.