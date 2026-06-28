Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/6: Ngày nắng nóng gay gắt

25/06/2026 15:07
Chiều tối và đêm 25/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm... Hà Nội tối và đêm có mưa rào.
25/06/2026 05:03
Đậu đen, đậu đỏ và đậu xanh đều là những thực phẩm giàu protein thực vật, chất xơ và nhiều vi chất dinh dưỡng. Khi kết hợp hợp lý trong chế độ ăn, các loại đậu này có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và chuyển hóa.
25/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/6: ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2, cấp 3; nhiệt độ từ 29 - 39°C.
24/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/6: đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt; nhiệt độ dao động từ 28 - 39 độ C.
23/06/2026 14:44
Bề mặt bếp sáng bóng chưa hẳn đã vô trùng, 7 vật dụng quen thuộc dưới đây là vườn ươm vi khuẩn, đòi hỏi tần suất vệ sinh nghiêm ngặt hơn bạn vẫn tưởng.
23/06/2026 14:11
Trước bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, thị trường lao động biến đổi nhanh, người trẻ Hà Tĩnh chủ động lựa chọn làm cùng lúc nhiều công việc để vừa tăng thu nhập, vừa tích lũy kỹ năng.
23/06/2026 11:28
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 12-24 giờ tới, siêu bão Mekhala di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h.
23/06/2026 05:05
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ dao động từ 28 - 40 độ C.
23/06/2026 04:25
Một số thói quen tưởng chừng vô hại khi sử dụng tủ lạnh có thể khiến tủ lạnh hoạt động quá tải, làm tăng lượng điện tiêu thụ mà nhiều gia đình không hề hay biết.
22/06/2026 15:43
Trong những giờ qua, bão Mekhala liên tục tăng cấp. Dự báo trong 12-24 giờ tới, bão có khả năng mạnh lên cấp 16 (siêu bão), giật trên cấp 17.
22/06/2026 13:37
Theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Hà Tĩnh có 27 xã, phường thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cực kỳ nguy hiểm) trong ngày hôm nay (22/6).
22/06/2026 05:01
Các nhà khoa học Mỹ vừa có một phát hiện mới giúp tối ưu hóa và nâng cao đáng kể hiệu quả của các liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư hiện nay.
22/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 28 - 39 độ C, có nơi đến 40 độ C.
21/06/2026 10:15
Đợt nắng nóng đang có xu hướng gia tăng mạnh tại Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày tới, với nhiệt độ cao nhất nhiều nơi từ 39-40 độ C, cá biệt có nơi trên 40 độ C.
21/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt; nhiệt độ từ 28 đến 38°C.
20/06/2026 10:30
Dịp hè, các lớp MC nhí tại Hà Tĩnh thu hút đông đảo phụ huynh đăng ký cho con theo học. Đây là môi trường giúp trẻ tự tin trước đám đông, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và ứng xử.
20/06/2026 05:05
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/6: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dao động từ 28 - 38 độ C.
20/06/2026 05:02
Nhiều người lo ngại ăn trứng vào ngày nắng nóng sẽ gây đầy bụng hoặc tăng thân nhiệt. Tuy nhiên, trứng là thực phẩm an toàn và bổ dưỡng cho mùa hè, nếu được bảo quản và chế biến đúng cách.
19/06/2026 09:17
Từ những vụ lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ", TS Trần Ngọc Châu cho rằng để có tuổi già viên mãn, mỗi người cần chủ động chuẩn bị về tài chính, sức khỏe và tri thức từ sớm.
19/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ 28 - 38 độ C.
18/06/2026 16:04
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, những ngày tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục nắng nóng, nắng nóng gay gắt.
18/06/2026 05:05
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/6: Không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dao động từ 28 - 37 độ C.
18/06/2026 05:04
Làm báo ở địa bàn chiến tranh không phải lúc nào cũng là những hình ảnh “nóng” về chiến sự hay các bản tin trực tiếp từ hiện trường. Phần lớn thời gian là trạng thái thường trực của áp lực, cảnh giác và chạy đua với thời gian.
17/06/2026 13:56
Anh Tú ghi lại hình ảnh tia sét giáng xuống khu vực đỉnh Landmark 81 (TP Hồ Chí Minh) trong cơn dông tối 15/6. Đây là khoảnh khắc anh chờ đợi suốt 7 năm.
17/06/2026 05:02
Tỏi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, miễn dịch và chống oxy hóa. Tuy nhiên, việc ăn tỏi vào thời điểm nào để đạt hiệu quả cao nhất mà không gây tác dụng ngược cho hệ tiêu hóa là vấn đề được quan tâm.
17/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ: 28 - 37°C.
16/06/2026 12:38
Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 45 loại mỹ phẩm do vi phạm quy định về hồ sơ công bố và công thức, trong đó có nhiều mặt hàng nổi tiếng như sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa.
16/06/2026 09:19
Tết Đoan Ngọ là dịp để các gia đình tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong sức khỏe và bình an. Bên cạnh việc chuẩn bị mâm lễ chu đáo, gia chủ cũng cần lưu ý một số điều quan trọng khi thực hiện nghi thức cúng lễ.
16/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/6: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa dông nhiệt vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 28 - 37°C.
15/06/2026 14:49
Chiều 15/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng xác nhận, anh Y.D. (SN 1992, ngụ xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng) đã tử vong sau nhiều ngày điều trị vì ngộ độc nấm rừng.