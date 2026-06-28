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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/6: Ngày nắng nóng gay gắt

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(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/6: Ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ: 29 - 38 độ C.

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