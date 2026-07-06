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Đời sống

Thời điểm không nên uống nước mía

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Nước mía giúp giải khát, bổ sung năng lượng nhanh và được ưa chuộng vào mùa hè. Tuy nhiên, không phải thời điểm nào uống nước mía cũng tốt, đặc biệt là khi đang đói.

Nước mía là một trong những thức uống giải nhiệt phổ biến nhờ vị ngọt tự nhiên và hàm lượng nước cao. Ngoài đường tự nhiên, nước mía còn cung cấp một số khoáng chất như kali, magie, canxi và các hợp chất chống oxy hóa.

Tuy nhiên, theo Times of India, chuyên gia dinh dưỡng Chitra BK, Trưởng khoa Dinh dưỡng tại KIMS Hospitals (Ấn Độ), cho biết uống nước mía không đúng thời điểm có thể khiến cơ thể gặp một số vấn đề, nhất là ở những người mắc bệnh chuyển hóa.

Nước mía là đồ uống phổ biến mùa hè có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phù hợp để uống khi bụng đói. Ảnh: Shutterstock.
Nước mía là đồ uống phổ biến mùa hè có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phù hợp để uống khi bụng đói. Ảnh: Shutterstock.

Uống nước mía khi bụng đói có thể làm đường huyết tăng nhanh

Khi bụng đói, lượng đường trong máu thường ở mức thấp hơn và cơ thể cần bổ sung năng lượng. Do chứa nhiều sucrose, glucose và fructose, nước mía được hấp thu khá nhanh, giúp người uống cảm thấy tỉnh táo gần như ngay lập tức.

Ngoài ra, nước mía chứa hàm lượng nước cao cùng các khoáng chất như kali, magie và canxi nên tạo cảm giác mát, dễ chịu, đặc biệt trong thời tiết nóng bức. Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn nước mía như thức uống giải khát sau khi hoạt động ngoài trời.

Tuy nhiên, chính đặc điểm này cũng khiến đường huyết tăng nhanh hơn nếu uống khi chưa ăn gì. Với người khỏe mạnh, điều này thường không gây ảnh hưởng đáng kể nếu chỉ dùng một lượng vừa phải. Ngược lại, người mắc đái tháo đường, tiền đái tháo đường hoặc kháng insulin có thể gặp tình trạng đường huyết tăng đột ngột.

Một số người còn có thể gặp tình trạng đầy bụng, buồn nôn hoặc khó chịu ở đường tiêu hóa sau khi uống nước mía lúc bụng rỗng, nhất là những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Không nên thay bữa sáng bằng một ly nước mía

Nhiều người có thói quen uống một ly nước mía vào buổi sáng để tiết kiệm thời gian hoặc nghĩ rằng đây là cách bổ sung năng lượng lành mạnh.

Thực tế, nước mía gần như không chứa protein và rất ít chất xơ nên không thể thay thế một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Khi chỉ nạp đường mà thiếu protein và chất béo lành mạnh, cơ thể sẽ nhanh đói trở lại, đồng thời lượng đường trong máu cũng dễ biến động hơn.

Để hạn chế đường huyết tăng nhanh, bà Chitra BK khuyến cáo nên uống nước mía cùng các thực phẩm giàu chất xơ hoặc protein như trái cây, các loại hạt, sữa chua hoặc dùng sau một bữa ăn cân đối thay vì uống riêng khi bụng đói.

Vấn đề vệ sinh khi chế biến nước mía cũng rất quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Pexels/Quang Nguyen Vinh.
Vấn đề vệ sinh khi chế biến nước mía cũng rất quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Pexels/Quang Nguyen Vinh.

Đừng chủ quan với yếu tố vệ sinh

Ngoài thời điểm sử dụng, vấn đề vệ sinh khi chế biến nước mía cũng rất quan trọng.

Nước mía thường được ép trực tiếp tại các quầy bán ngoài trời bằng máy hoạt động liên tục trong nhiều giờ. Nếu máy ép không được vệ sinh thường xuyên hoặc sử dụng nguồn nước, đá viên không đảm bảo, đồ uống có thể bị nhiễm vi khuẩn, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm hoặc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Theo chuyên gia Chitra BK, nguy cơ này tồn tại bất kể bạn uống nước mía trước hay sau bữa ăn.

"An toàn vệ sinh thực phẩm là yếu tố cần được ưu tiên khi sử dụng nước mía tươi. Nếu máy ép, nguồn nước hoặc nơi bảo quản không đảm bảo vệ sinh, nước mía có thể bị nhiễm vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh, dẫn đến rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm trùng dạ dày, dù bạn uống trước hay sau bữa ăn", bà cho biết.

Vì vậy, nên ưu tiên lựa chọn những địa điểm bán sạch sẽ, có nguồn nguyên liệu và nước đá đảm bảo vệ sinh.

Uống nước mía thế nào để an toàn?

Theo chuyên gia Chitra BK, người trưởng thành khỏe mạnh vẫn có thể uống nước mía tươi với lượng vừa phải nếu thức uống được chế biến hợp vệ sinh. Tuy nhiên, nước mía không nên được xem là bữa sáng thay thế.

"Nước mía có thể dùng khi bụng đói đối với người khỏe mạnh, nhưng chỉ nên uống ở mức vừa phải. Đây không phải là thực phẩm có thể thay thế bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng", bà cho biết.

Để hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh và giúp cơ thể no lâu hơn, chuyên gia khuyến nghị nên kết hợp nước mía với các thực phẩm giàu chất xơ hoặc protein như trái cây, các loại hạt. Một lựa chọn khác là uống nước mía rồi ăn một bữa sáng hoặc bữa trưa cân bằng để đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất trong suốt cả ngày.

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Tags:

#nước mía #đường huyết #vệ sinh thực phẩm #sức khỏe #bữa sáng #an toàn thực phẩm #chuyên gia dinh dưỡng

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