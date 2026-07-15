Ngày nào cũng đi bộ vào sáng sớm, người đàn ông 56 tuổi bất ngờ tử vong vì xuất huyết não

Tập thể dục để khỏe hơn là điều ai cũng mong muốn, nhưng vận động sai cách đôi khi lại gây tác dụng ngược. Trường hợp của người đàn ông 56 tuổi là lời cảnh báo đáng chú ý.

Nghe tin cha mình bất ngờ phải nhập viện vì xuất huyết não, con trai ông Vương (56 tuổi, sống tại Hà Nam, Trung Quốc) vội vàng chạy đến bệnh viện trong tuyệt vọng. Anh không thể tin được chuyện đang xảy ra: "Bố tôi ngày nào cũng đi bộ, sức khỏe rất tốt. Sao lại có thể như vậy được?".

Sau khi nghỉ hưu, ông Vương bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe. Vì từng được cảnh báo có huyết áp cao, ông tin rằng duy trì thói quen đi bộ sẽ giúp kiểm soát bệnh và bảo vệ mạch máu.

Mỗi ngày, ông đều đặn đi bộ vào buổi sáng khoảng một tiếng, chiều tối tiếp tục vận động thêm 30 phút đến một tiếng. Dù thời tiết nóng hay lạnh, chỉ cần cơ thể không quá mệt mỏi, ông gần như không bỏ ngày nào.

Gia đình cũng rất ủng hộ thói quen này. Mọi người nhận thấy sau khi đi bộ, ông ăn uống ngon miệng hơn, ngủ tốt hơn và tinh thần cũng vui vẻ hơn.

Thế nhưng, một buổi sáng, do hôm trước cảm thấy hơi mệt nên ông thức dậy muộn. Không kịp ăn sáng, ông vội ra ngoài đi bộ như thường lệ.

Khoảng 30 phút sau, ông bất ngờ xuất hiện triệu chứng chóng mặt, đau đầu rồi ngã quỵ trên đường. Những người xung quanh nhanh chóng gọi cấp cứu, nhưng dù được đưa đến bệnh viện, ông vẫn không qua khỏi do tình trạng xuất huyết não diễn tiến quá nhanh.

Tại viện sau khi tìm hiểu thói quen tập luyện của bệnh nhân, bác sĩ cho rằng vấn đề không nằm ở việc đi bộ, mà nằm ở cách ông duy trì hoạt động này. Với người trung niên, đặc biệt là những người có huyết áp cao hoặc bệnh lý nền, việc vận động không phù hợp có thể làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch, mạch máu não.

Bác sĩ tiếc nuối nói rằng: "Đi bộ sai cách đôi khi còn gây hại hơn là nghỉ ngơi", theo Sohu.

Điều này không có nghĩa là mọi người nên lười vận động, mà là cần hiểu giới hạn của cơ thể và tập luyện đúng phương pháp.

Ảnh minh họa

Từ những trường hợp vận động chưa đúng cách, các chuyên gia cảnh báo rằng không phải cứ chăm chỉ tập luyện là sẽ nhận được lợi ích. Nếu lựa chọn sai thời điểm, cường độ hoặc cố ép cơ thể vượt quá giới hạn, việc tập luyện có thể phản tác dụng.

Đi bộ nhanh, đi quá lâu khi bụng đói vào sáng sớm

Nhiều người có thói quen vừa thức dậy đã tập thể dục để "đốt mỡ" hoặc rèn sức khỏe. Tuy nhiên, với người trung niên, cao tuổi hoặc có bệnh nền, đây có thể không phải lựa chọn phù hợp.

Sau một đêm dài, cơ thể chưa được bổ sung năng lượng, đường huyết có thể thấp hơn bình thường. Việc vận động với cường độ cao khi bụng rỗng dễ gây mệt mỏi, chóng mặt, hạ đường huyết, đặc biệt nguy hiểm với người có vấn đề về tim mạch hoặc huyết áp.

Đi bộ ngay sau khi ăn no

Sau bữa ăn, cơ thể cần thời gian để tập trung cho quá trình tiêu hóa. Nếu lập tức vận động mạnh, hệ tiêu hóa có thể bị ảnh hưởng, gây cảm giác đầy bụng, khó chịu hoặc làm tình trạng trào ngược ở một số người trở nên nghiêm trọng hơn.

Cách tốt hơn là nghỉ ngơi khoảng 30 phút sau ăn rồi mới bắt đầu đi bộ nhẹ nhàng.

Cố đạt số bước quá cao bất chấp thể trạng

Không ít người đặt mục tiêu phải đi 10.000 bước mỗi ngày và xem đó là tiêu chuẩn bắt buộc. Tuy nhiên, con số này không phù hợp với tất cả mọi người.

Khi cơ thể chưa thích nghi, việc ép bản thân đi quá nhiều có thể gây áp lực lên tim mạch, đầu gối, cổ chân và hệ cơ xương khớp. Người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền nên ưu tiên sự đều đặn, thoải mái thay vì chạy theo số bước.

Vẫn cố đi bộ khi cơ thể đang mệt hoặc bị bệnh

Tập luyện chỉ có lợi khi cơ thể ở trạng thái phù hợp. Khi đang sốt, mất sức, chóng mặt, huyết áp chưa ổn định hoặc bệnh mãn tính đang diễn tiến, việc cố gắng vận động có thể khiến cơ thể thêm căng thẳng.

Lúc này, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe mới là lựa chọn an toàn hơn.

Để đi bộ trở thành thói quen có lợi, các chuyên gia khuyến nghị:

- Không nên đi bộ khi bụng đói ngay sau khi thức dậy, đặc biệt với người cao tuổi hoặc có bệnh nền. Có thể lựa chọn thời điểm cơ thể tỉnh táo, đã bổ sung năng lượng.

- Sau khi ăn nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi mới vận động nhẹ.

- Người trẻ khỏe có thể duy trì thời lượng và cường độ cao hơn, trong khi người trung niên, cao tuổi nên ưu tiên đi bộ vừa sức.

- Không nên tập ngoài trời khi thời tiết quá nóng, quá lạnh hoặc khi cơ thể đang không khỏe.

- Người có bệnh tim mạch, huyết áp không ổn định hoặc từng có biến cố mạch máu cần tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn mức vận động phù hợp.