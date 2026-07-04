Người vun sắc xanh, người vô tư xả rác...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/7: nắng gián đoạn, mưa rào và giông 02/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/7: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ 26 - 34 độ C.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, gió giật cấp 8 01/07/2026 09:36 Đầu giờ sáng nay, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/7: Kết thúc nắng nóng 01/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/7: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ 26 - 35°C.

Kiểu rửa tay tưởng sạch nhưng hóa ra rất mất vệ sinh 01/07/2026 04:35 Nhiều người cho rằng chỉ cần xả nước qua tay hoặc rửa vài giây là đủ sạch. Tuy nhiên, những thói quen tưởng chừng vô hại này có thể làm tăng nguy cơ lây lan bệnh nhanh hơn.

Cách đơn giản giúp bạn ngủ nhanh 30/06/2026 16:30 Thư giãn, điều hòa nhịp thở... là những cách đơn giản giúp cơ thể thoải mái và rút ngắn thời gian đi vào giấc ngủ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/6: Ngày nắng, chiều có mưa dông 30/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/6: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 27 - 35 độ C.

Điều gì xảy ra khi uống nước trước, trong và sau bữa ăn? 30/06/2026 04:28 Uống nước trước bữa ăn giúp tăng cảm giác no, còn trong và sau bữa ăn hỗ trợ tiêu hóa, duy trì nhu động ruột và hấp thu chất dinh dưỡng.

Cách sơ chế thịt sống còn nguy hiểm hơn cả không rửa 29/06/2026 12:20 Rửa thịt bằng nước, muối hay giấm không giúp loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn. Ngược lại, thói quen này có thể làm vi khuẩn phát tán khắp gian bếp.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/6: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa 29/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/6: Có mây, không mưa, ngày nắng nóng; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ 27 - 38 độ C.

Chuyên gia khí tượng Hà Tĩnh thông tin về hình thái thời tiết mới 28/06/2026 18:42 Lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, thời tiết nhiều ngày tới khá mát, không còn nắng nóng gay gắt và có khả năng kéo dài đến gần giữa tháng 7.

Hội chứng "não cá vàng" sau những cú lướt màn hình 28/06/2026 14:49 Minh Anh ngồi trước màn hình máy tính từ 9h sáng, bài viết cần hoàn thành chỉ dài 500 chữ, lẽ ra mất một tiếng nhưng đến 5h chiều vẫn chưa xong đoạn mở đầu.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/6: Ngày nắng nóng gay gắt 28/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/6: Ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ: 29 - 38 độ C.

Những thực phẩm càng ăn thường xuyên, đường ruột càng khỏe 28/06/2026 04:40 Không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, hệ vi sinh đường ruột còn liên quan đến miễn dịch và sức khỏe tinh thần. Những thực phẩm dưới đây có thể giúp cân bằng hệ vi sinh hiệu quả.

Giữ "nếp nhà" giữa vòng xoáy công nghệ hiện đại 27/06/2026 05:20 Giữa nhịp sống hối hả của nền kinh tế thị trường và sự bùng nổ của kỷ nguyên số, gia đình Việt Nam đang trải qua những biến đổi sâu sắc. Làm thế nào để giữ gìn "nếp nhà", dung hòa giữa những giá trị truyền thống tốt đẹp và tư tưởng tiến bộ hiện đại đang là một câu hỏi lớn đặt ra cho mỗi chúng ta.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/6: Chiều tối có mưa rào và dông 27/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/6: ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối khả năng có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 30 - 39 độ C.

Người trẻ Hà Tĩnh định nghĩa hạnh phúc gia đình 26/06/2026 16:30 Với nhiều người trẻ Hà Tĩnh, hạnh phúc gia đình không được đo đếm bằng những điều lớn lao hay vật chất đủ đầy mà được vun đắp từ sự hiện diện, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi thành viên trong cuộc sống thường ngày.

"Phát điên" khi không có điện thoại 26/06/2026 08:59 Trên đường đến gặp đối tác, Hoàng đột ngột phanh xe, quay ngược gần 12 km về nhà khi phát hiện điện thoại không có trong túi.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/6: Tiếp tục nắng nóng gay gắt 26/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/6: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 30 - 39°C.

Thói quen khiến mắt khô, nhìn mờ 26/06/2026 04:30 Dùng điện thoại liên tục, thức khuya, không uống đủ nước hay đeo kính áp tròng quá lâu là những thói quen có thể gây khô mắt, kích ứng và nhìn mờ.

Nhiều khu vực sẽ đón "mưa vàng" sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm 25/06/2026 15:07 Chiều tối và đêm 25/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm... Hà Nội tối và đêm có mưa rào.

3 loại đậu giàu protein, tốt cho tim mạch và tiêu hóa 25/06/2026 05:03 Đậu đen, đậu đỏ và đậu xanh đều là những thực phẩm giàu protein thực vật, chất xơ và nhiều vi chất dinh dưỡng. Khi kết hợp hợp lý trong chế độ ăn, các loại đậu này có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và chuyển hóa.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/6: Nắng nóng đặc biệt gay gắt 25/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/6: ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2, cấp 3; nhiệt độ từ 29 - 39°C.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/6: Nắng nóng gay gắt 24/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/6: đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt; nhiệt độ dao động từ 28 - 39 độ C.

7 vật dụng trong bếp tưởng sạch hóa ra lại rất mất vệ sinh 23/06/2026 14:44 Bề mặt bếp sáng bóng chưa hẳn đã vô trùng, 7 vật dụng quen thuộc dưới đây là vườn ươm vi khuẩn, đòi hỏi tần suất vệ sinh nghiêm ngặt hơn bạn vẫn tưởng.

Gen Z Hà Tĩnh bắt nhịp xu hướng “đa nguồn thu” 23/06/2026 14:11 Trước bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, thị trường lao động biến đổi nhanh, người trẻ Hà Tĩnh chủ động lựa chọn làm cùng lúc nhiều công việc để vừa tăng thu nhập, vừa tích lũy kỹ năng.

Mekhala đổi hướng, mạnh cấp siêu bão - hình thành áp thấp nhiệt đới mới 23/06/2026 11:28 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 12-24 giờ tới, siêu bão Mekhala di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/6: Có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt 23/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ dao động từ 28 - 40 độ C.

Tủ lạnh "ngốn điện" vì thói quen ít ai để ý 23/06/2026 04:25 Một số thói quen tưởng chừng vô hại khi sử dụng tủ lạnh có thể khiến tủ lạnh hoạt động quá tải, làm tăng lượng điện tiêu thụ mà nhiều gia đình không hề hay biết.