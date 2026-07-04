Người vun sắc xanh, người vô tư xả rác...

(Baohatinh.vn) - Những hình ảnh đối lập tại hồ Bình Sơn (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) cho thấy, bên cạnh sự chung tay chăm sóc của nhiều người dân vẫn còn những hành vi xấu, ảnh hưởng đến môi trường.
Nhờ được chăm sóc thường xuyên, nhiều cây xanh phát triển tốt, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu vực hồ.
Thùng chứa rác được bố trí tại khu vực hồ để phục vụ người dân và du khách nhưng bên trong thùng rác chỉ có rất ít rác (ảnh chụp ngày 2/7/2026).
Rác trôi nổi trên mặt nước không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến môi trường hồ điều hòa (ảnh chụp ngày 2/7/2026).
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và người dân xã Hương Khê đã triển khai nhiều giải pháp để giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực hồ Bình Sơn như: bố trí thùng đựng rác, lắp đặt biển tuyên truyền, nhắc nhở người dân không xả rác xuống hồ, thuê công nhân thường xuyên thu gom, vớt rác... Tuy nhiên, một số người dân vẫn thiếu ý thức chấp hành trong giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực hồ Bình Sơn.
Để giải quyết tình trạng này, địa phương đang xây dựng phương án trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera để xác minh, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường theo quy định.
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