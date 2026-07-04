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Đời sống

Người vun sắc xanh, người vô tư xả rác...

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Những hình ảnh đối lập tại hồ Bình Sơn (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) cho thấy, bên cạnh sự chung tay chăm sóc của nhiều người dân vẫn còn những hành vi xấu, ảnh hưởng đến môi trường.

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Hồ Bình Sơn (xã Hương Khê) được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có diện tích 1,56 km² với thiết kế hòn đảo nhỏ ở giữa. Hồ có chức năng điều hoà, chống ngập úng và là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động sinh hoạt văn hóa, lễ hội của địa phương nói riêng và các xã vùng phía Tây Hà Tĩnh nói chung.
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Dù đã có hệ thống tưới tự động, tuy nhiên thời tiết khắc trong mùa hè đã ảnh hưởng đến cây xanh trồng ven hồ. Vì vậy, nhiều hộ dân đã tự nguyện tưới nước, chăm sóc cho hoa, cây cảnh bên bờ hồ.
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Nhiều gốc cây được bổ sung nước để duy trì sự sinh trưởng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
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Bên cạnh tưới nước, người dân còn thường xuyên nhổ cỏ, vệ sinh các bồn cây để giữ gìn cảnh quan.
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Những việc làm tự nguyện góp phần giữ cho khu vực hồ điều hòa sạch đẹp hơn mỗi ngày.
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Nhờ được chăm sóc thường xuyên, nhiều cây xanh phát triển tốt, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu vực hồ.
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Nhiều hộ dân còn trồng thêm hoa dưới các gốc cây lớn, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian ven hồ.
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Ông Phan Chân Thức (thôn Trung Thịnh) chia sẻ: "Thấy nắng hạn khắc nghiệt khiến nhiều cây cảnh có nguy cơ khô héo nên tôi cùng một số hộ dân ven hồ tranh thủ tưới nước, nhổ cỏ, quét dọn vệ sinh. Chúng tôi chỉ mong góp một phần nhỏ để cây xanh phát triển, cảnh quan sạch đẹp hơn, bà con có không gian trong lành để tập thể dục, vui chơi".
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Đáng nói, trái ngược với những hình ảnh đẹp, nhiều khu vực ven hồ vẫn xuất hiện rác thải sinh hoạt bị vứt bừa bãi ﻿(ảnh chụp ngày 2/7/2026).
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Thùng chứa rác được bố trí tại khu vực hồ để phục vụ người dân và du khách nhưng bên trong thùng rác chỉ có rất ít rác (ảnh chụp ngày 2/7/2026).
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Không ít trường hợp rác vẫn bị bỏ ngay cạnh thùng thay vì được đưa vào nơi quy định (ảnh chụp ngày 2/7/2026).
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Rác trôi nổi trên mặt nước không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến môi trường hồ điều hòa (ảnh chụp ngày 2/7/2026).
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Rác thải bao quanh môi trường sống của các loài cá (ảnh chụp ngày 2/7/2026).
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Ô nhiễm môi trường cùng với nắng nóng kéo dài thời gian qua đã làm cá chết nổi trên mặt hồ, bốc mùi hôi (ảnh chụp ngày 2/7/2026).
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Việc giữ gìn môi trường đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên. Tuy nhiên, một bộ phận người dân chưa chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh công cộng (ảnh chụp ngày 2/7/2026).

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Để hồ Bình Sơn luôn xanh, sạch, đẹp, đòi hỏi sự chung tay và ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường và giữ gìn không gian công cộng.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và người dân xã Hương Khê đã triển khai nhiều giải pháp để giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực hồ Bình Sơn như: bố trí thùng đựng rác, lắp đặt biển tuyên truyền, nhắc nhở người dân không xả rác xuống hồ, thuê công nhân thường xuyên thu gom, vớt rác... Tuy nhiên, một số người dân vẫn thiếu ý thức chấp hành trong giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực hồ Bình Sơn.

Để giải quyết tình trạng này, địa phương đang xây dựng phương án trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera để xác minh, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường theo quy định.

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Tags:

#Hồ Bình Sơn #cảnh quan #môi trường #chăm sóc cây xanh #vệ sinh môi trường #tình trạng rác thải #ý thức cộng đồng

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

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