Sơn La: Mưa lớn gây sạt lở, thiệt hại hạ tầng, hoa màu

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, đêm mùng 4, rạng sáng ngày 5/7, tại xã Mường La, tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to, gây ngập lụt cục bộ, sạt lở một số điểm, ách tắc giao thông và ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, hoa màu của nhân dân.

Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhân dân xã Mường La, mưa to, kèm theo lũ từ thượng nguồn chảy về trên dòng suối Păm gây ảnh hưởng đến cơ sở vật chất trên địa bàn xã; trong đó, có 5 nhà bị sạt lở, 20ha ruộng lúa bị ngập nước, lũ cuốn trôi; lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá khoảng 200m đường tỉnh 109 (đoạn từ bản Hua Nậm đến bản Ít) và khoảng 700m mương phai, đường ống dẫn nước; khu dân cư bản Bâu xuất hiện nhiều vết nứt mới.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường La, cho biết lãnh đạo xã đã ban hành Công văn chỉ đạo về chủ động ứng phó với nguy hiểm mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất đá. Đồng thời, chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự xã phụ trách các bản, tiểu khu khẩn trương, kiểm tra thực tế nắm bắt tình hình, khắc phục và thống kê thiệt hại, giúp đỡ nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân phòng tránh mưa dông, kèm theo gió giật mạnh, chằng chống gia cố, tu sửa nhà cửa, chuồng, trại vật nuôi... chặt cây, tỉa cành cây để giảm tác động của thiên tai gây ra.

Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu xa phía Tây của cơn bão số 1, ở tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 15-90mm, có nơi cao hơn như: Chiềng Muôn (xã Mường La) lượng mưa đạt 91,6mm; thủy điện Nậm Chiến (xã Ngọc Chiến) 125,8mm; Nậm Păm (xã Mường La) 220,2mm…

Mưa lớn kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn có khả năng cao gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc như: ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và quá tải hệ thống thoát nước đô thị, ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu dân cư; gây trơn trượt, ách tắc, giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông. Những ngày tới, diễn biến mưa lớn còn nhiều phức tạp và khó lường.

Do đó, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La đề nghị các cơ quan, xã, phường, người dân tích cực theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động phòng tránh các loại thiên tai có thể xảy ra./.