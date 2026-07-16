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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/7: Đêm có mưa rào và dông, ngày nắng

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(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/7: Mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ: 27 - 35 độ C

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