Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/7: Đêm có mưa rào và dông, ngày nắng

Luộc gà trong bao nhiêu phút thì chín? 12/07/2026 12:07 Gà luộc là món ăn quen thuộc, đặc biệt không thể thiếu trong mâm cỗ ngày lễ, Tết hay dịp giỗ chạp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết luộc gà trong bao nhiêu phút thì chín, thịt mềm ngọt, không bị khô, da vàng đẹp và không nứt khi bày lên đĩa.

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