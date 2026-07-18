Vì sao chuyển khoản thành công nhưng tiền chưa vào tài khoản người nhận?

Tiền bị trừ trong tài khoản, giao dịch vẫn không thành công

Sự cố chuyển khoản thành công nhưng chưa nhận được tiền xảy ra khi số tiền đã bị trừ khỏi tài khoản của người gửi hoặc ứng dụng thông báo giao dịch thành công, nhưng người thụ hưởng vẫn không nhận được tiền sau một thời gian dài.

Điều này khiến cả người gửi và người nhận lo lắng.

Theo lý giải của ngân hàng, một số nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng này gồm: Sai thông tin người nhận; lỗi đường truyền; lỗi hệ thống ngân hàng.

Để tránh nhập sai thông tin người nhận, ngân hàng khuyến cáo người gửi cần kiểm tra lại thông tin và lịch sử chuyển khoản để đảm bảo không ghi sai số tài khoản hoặc thông tin người nhận trong quá trình giao dịch. Chỉ cần sai một chi tiết nhỏ, tiền có thể đã bị chuyển tới người khác.

Bên cạnh đó, lỗi đường truyền là một lý do thường gặp khi giao dịch bị gián đoạn. Tiền trong tài khoản thường sẽ được chuyển đi sau khi mạng ổn định trở lại. Do đó, người dùng không cần phải quá lo lắng bởi giao dịch chỉ bị tạm thời treo lại và chưa hoàn thành mà thôi.

Tương tự, lỗi hệ thống ngân hàng cũng là nguyên nhân khiến tiền chưa được chuyển tới người nhận. Khi đó, tiền vẫn còn lại trong tài khoản người gửi. Nhiều ngân hàng sẽ thông báo lỗi và đề nghị khách hàng thực hiện lại giao dịch sau ít phút hoặc sử dụng phương thức chuyển tiền thường. Tuy nhiên, chỉ thực hiện lại giao dịch sau khi xác nhận giao dịch trước đã bị hủy hoặc tiền đã được hoàn.

Trong một số trường hợp, chuyển khoản nhưng chưa nhận được tiền, có thể do người dùng vô tình sử dụng dịch vụ chuyển tiền thường, thay vì sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7.

Trong trường hợp này, số tiền sẽ được chuyển trong thời gian xử lý theo quy định của ngân hàng. Nếu giao dịch liên ngân hàng thực hiện vào cuối tuần hoặc ngày lễ, người nhận có thể phải đợi đến ngày làm việc tiếp theo để nhận tiền.

Ngoài ra, một số giao dịch có thể bị từ chối hoặc trì hoãn do các lý do như số tiền vượt quá hạn mức giao dịch hoặc vấn đề về tài khoản.

Người chuyển tiền cần bình tĩnh và kiên nhẫn khi giao dịch bị lỗi hoặc gián đoạn. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Cách xử lý khi chuyển tiền thành công nhưng không nhận được tiền

Khi gặp tình trạng chuyển tiền đã được thực hiện thành công nhưng không thấy số tiền đó được ghi có vào tài khoản của người nhận, người chuyển tiền có thể thực hiện các bước sau:

Trường hợp giao dịch bị lỗi và tiền vẫn còn trong tài khoản

Bước 1: Kiểm tra tiền trong tài khoản và nhận thấy tiền chưa bị trừ.

Bước 2: Kiểm tra lại thông tin người nhận kèm hạn mức giao dịch, số dư tài khoản.

Bước 3: Mang căn cước công dân hoặc hộ chiếu đến phòng giao dịch ngân hàng để kiểm tra lỗi.

Bước 4: Thông báo tình trạng lỗi và cung cấp ảnh chụp màn hình giao dịch hoặc mã giao dịch với nhân viên ngân hàng.

Bước 5: Làm theo hướng dẫn của nhân viên ngân hàng và thực hiện lại giao dịch.

Nếu giao dịch được xác nhận nhưng tiền không ghi nhận trong tài khoản người nhận và vẫn còn trong tài khoản của người gửi, giao dịch có thể đã bị treo. Đây là cách xử lý:

Bước 1: Kiểm tra xem có thông báo lỗi hoặc trạng thái giao dịch nào từ ngân hàng không.

Bước 2: Gọi cho dịch vụ khách hàng của ngân hàng và cung cấp chi tiết giao dịch.

Bước 3: Chờ đợi nhân viên hướng dẫn các bước tiếp theo.

Trường hợp hệ thống ngân hàng bị lỗi khiến giao dịch bị gián đoạn.

Bước 1: Thoát khỏi hệ thống và đợi ngân hàng khắc phục lỗi.

Bước 2: Kiểm tra lại tài khoản và các giao dịch bị lỗi. Nếu phát hiện vấn đề, liên hệ ngay Hotline để được xử lý khẩn cấp.

Bước 3: Thực hiện lại giao dịch chuyển tiền.

Trường hợp chuyển tiền nhầm tài khoản, người gửi tiền cần xử lý như sau:

Bước 1: Gửi thông báo ngay với ngân hàng cùng với hình ảnh, thông tin chứng minh giao dịch thành công và đã chuyển đến tài khoản khác.

Bước 2: Cung cấp thông tin tài khoản của người nhận nhầm, số tiền và thời gian cụ thể để ngân hàng có thể xử lý nhanh chóng.

Bước 3: Ngân hàng sẽ tiếp nhận yêu cầu, xác minh và liên hệ trực tiếp với người nhận nhầm để yêu cầu hoàn trả số tiền.

Bước 4: Nếu người nhận không hoàn trả, ngân hàng sẽ hướng dẫn khách hàng liên hệ với cơ quan chức năng để can thiệp và hỗ trợ.