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Tôi "rẽ lối" theo nghề làm bánh
Tác giả: Anh Thuỳ - Nguyễn Liễu
10/07/2026 14:00
Tôi là Bùi Thị Cẩm Tú (SN 1991) - chủ cửa hàng Cẩm Xu House (đường Đào Tấn, phường Thành Sen). Mỗi ngày, tôi cùng đội ngũ nhân viên chuẩn bị, chế biến nhiều loại bánh như bánh mì, bánh bao, bánh ngọt… với mong muốn mang đến những sản phẩm thơm ngon, chất lượng cho khách hàng.
Tôi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Năm 2013, sau khi trở về Hà Tĩnh, tôi làm công việc văn phòng và đầu năm 2017 quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp với một quầy cà phê mang đi. Trong quá trình đó, tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu các loại bánh và dần nhận ra niềm đam mê với với những chiếc bánh xinh xắn, thơm ngon.
Đầu năm 2018, tôi chính thức bước vào nghề làm bánh. Để có nền tảng vững chắc, tôi dành nhiều thời gian học hỏi tại các trung tâm đào tạo ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. Sau khi bắt đầu kinh doanh, tôi vẫn tiếp tục trau dồi tay nghề thông qua các khóa học trực tuyến, tài liệu chuyên môn và những chuyến học tập tại Thái Lan, Trung Quốc nhằm cập nhật kỹ thuật và xu hướng làm bánh hiện đại.
Càng học, càng làm, tôi càng nhận ra nghề làm bánh đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác trong từng công đoạn. Từ định lượng nguyên liệu, nhiệt độ đến thời gian ủ bánh, chỉ cần một chi tiết chưa đúng cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm.
Những vết bỏng trên tay, những giờ đứng liên tục để nhào bột, đánh kem, tạo hình hay những mẻ bánh phải bỏ đi đã trở thành "chuyện như cơm bữa" trong những ngày đầu theo nghề. Thay vì bỏ cuộc, tôi xem đó là những bài học quý giá để từng bước hoàn thiện kỹ năng và thêm vững tin với lựa chọn của mình.
Quy trình sản xuất bánh được tôi thực hiện theo các tiêu chuẩn an toàn, bảo đảm chất lượng sản phẩm.
Sau khi tích lũy đủ kiến thức và tự tin với tay nghề của mình, cuối năm 2018, tôi thuê mặt bằng để sản xuất các loại bánh và bắt đầu bán hàng, chủ yếu qua hình thức online.
Những ngày đầu, mỗi đơn hàng là một nguồn động viên rất lớn. Tôi luôn trân trọng mọi góp ý của khách hàng để điều chỉnh từ công thức, hương vị đến mẫu mã, giúp sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.
Đối với tôi, chất lượng luôn là điều được đặt lên hàng đầu. Từ việc lựa chọn bột, bơ, sữa đến các nguyên liệu khác đều được cân nhắc kỹ lưỡng để bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.
Khi quy mô sản xuất lớn hơn, tôi đầu tư thêm máy trộn bột, máy đánh kem, lò nướng và nhiều thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ công việc. Máy móc giúp tiết kiệm thời gian và bảo đảm sự đồng đều của sản phẩm.
Dù có sự hỗ trợ của máy móc song nhiều công đoạn vẫn cần sự tỉ mỉ của người thợ. Tôi luôn trực tiếp kiểm tra chất lượng nguyên liệu và theo dõi từng công đoạn làm bánh. Từ nhào bột, tạo hình bánh bao, bánh mì đến “bắt” kem, trang trí bánh sinh nhật… tôi đều chăm chút từng chi tiết trước khi sản phẩm đến tay khách hàng.
Cuối năm 2024, sản phẩm bánh bao Xu Pao của cửa hàng được UBND thành phố Hà Tĩnh (cũ) công nhận đạt OCOP 3 sao. Sự ghi nhận ấy là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn.
Đến năm 2025, tôi chuyển sang mặt bằng mới rộng rãi, khang trang hơn để xây dựng cửa hàng theo hướng chuyên nghiệp. Hiện nay, cùng với 10 nhân viên, mỗi ngày chúng tôi sản xuất và bán ra hàng trăm chiếc bánh bao, bánh mì và nhiều loại bánh ngọt khác. Tôi cũng rất vui khi tạo thêm việc làm và "truyền nghề" cho các bạn trẻ.
Nhiều người hỏi tôi bí quyết để làm ra một chiếc bánh ngon. Với tôi, công thức chỉ là một phần, điều quan trọng hơn là sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tình yêu dành cho nghề. Chỉ khi làm bằng cả tâm huyết, mỗi chiếc bánh mới có thể mang đến hương vị trọn vẹn.
Tôi luôn tự nhắc mình phải không ngừng học hỏi, cập nhật những xu hướng mới và sáng tạo thêm nhiều sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Đó cũng là cách tôi giữ cho mình niềm cảm hứng với nghề.
Làm bánh không chỉ là công việc mà đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Mỗi ngày được tự tay tạo nên những chiếc bánh và nhìn thấy sự hài lòng của khách hàng là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với nghề, gìn giữ niềm đam mê đã theo mình suốt nhiều năm qua.
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