"Bẫy" muối trong bữa ăn gây hại thận

TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), cho biết phần lớn lượng muối dư thừa không chỉ đến từ nấu ăn trực tiếp, mà còn có trong nước mắm, xì dầu, bột nêm và các thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền, xúc xích, đồ hộp.

"Điều này khiến nhiều người dù có khẩu vị ăn nhạt vẫn đang vô tình nạp muối vượt mức khuyến cáo hàng ngày", tiến sĩ nói.

Theo Điều tra Quốc gia về các Yếu tố Nguy cơ Bệnh không lây nhiễm, người Việt đã có ý thức giảm muối khi lượng tiêu thụ giảm từ 9,4g/ngày (năm 2015) xuống còn 8,1g/ngày. Tuy nhiên, con số này vẫn cao gần gấp đôi so với ngưỡng khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ăn mặn buộc cơ thể giữ nước để cân bằng nồng độ muối, làm tăng khối lượng tuần hoàn và gây áp lực khổng lồ lên tim, dẫn đến nguy cơ suy tim, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Nó cũng làm tăng nguy cơ sỏi thận do tăng thải canxi qua nước tiểu, ảnh hưởng đến não bộ, làm giảm lưu lượng máu và suy giảm chức năng nhận thức, đồng thời gây loãng xương, tổn thương niêm mạc dạ dày.

Người Việt thường có thói quen ăn uống "đậm vị", đa dạng nước chấm. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Để bảo vệ sức khỏe, chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên áp dụng nguyên tắc 80/20. Đầu tiên, 80% khẩu phần ăn ưu tiên thực phẩm nguyên bản, tươi sống và được chế biến tại gia đình. 20% khẩu phần ăn còn lại dành cho thực phẩm chế biến sẵn khi thực sự cần thiết.

Người dân cần chủ động giảm dần lượng gia vị khi nấu nướng, từ bỏ thói quen chấm đậm. Không húp cạn nước dùng của mì, phở ăn liền – nơi tập trung phần lớn lượng muối và chất phụ gia gây hại.

Trẻ em cần hạn chế tối đa việc cho trẻ tiếp xúc thường xuyên với thực phẩm siêu chế biến. Không dùng đồ ăn nhanh hay bánh kẹo làm phần thưởng. Ưu tiên các bữa phụ lành mạnh như sữa chua không đường kết hợp trái cây tươi, các loại hạt tự nhiên.

Đọc nhãn dinh dưỡng trên bao bì để lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Nếu mua một sản phẩm "ngũ cốc yến mạch giảm cân" nhưng thành phần "đường" hoặc "mật tinh bột" lại ở vị trí thứ 2, thứ 3 ngay sau yến mạch, thì đây là một "bẫy đường" hóa học. Đặc biệt, bạn nên chủ động đọc kỹ hàm lượng của muối trước khi quyết định mua để bảo vệ sức khỏe.