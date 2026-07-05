Giới trẻ thích thú check-in tại "làng bích họa" Cửa Nhượng

Người trẻ thay đổi thói quen, dịch vụ đô thị chuyển mình 25/05/2026 05:20 Trước những thay đổi trong nhu cầu sinh hoạt của người trẻ, nhiều quán cà phê, cửa hàng tiện lợi ở Hà Tĩnh đang chủ động đổi mới, góp phần tạo diện mạo đô thị năng động, văn minh.

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