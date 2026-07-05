Giới trẻ thích thú check-in tại "làng bích họa" Cửa Nhượng

(Baohatinh.vn) - Những bức bích họa rực rỡ sắc màu tại thôn Hải Nam (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) trở thành điểm đến mới, thu hút nhiều bạn trẻ và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Trong tà áo dài truyền thống, nhiều bạn trẻ lựa chọn lưu lại những khoảnh khắc bên các bức bích họa rực rỡ sắc màu. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp dịu dàng của tà áo dài với không gian nghệ thuật mang đậm hơi thở làng biển tạo nên những khung hình vừa hiện đại, vừa đậm bản sắc quê hương.
Các bức tranh được lấy cảm hứng từ đời sống lao động của ngư dân Cửa Nhượng, tái hiện hình ảnh thuyền cá, phiên chợ biển, những loài hải sản đặc trưng cùng khung cảnh bình yên của vùng biển Thiên Cầm.
Nhiều bức tranh còn khắc họa sinh động sự cần cù, lam lũ của người dân làng chài, giúp mỗi người khi dừng chân thêm thấu hiểu và trân trọng cuộc mưu sinh của những ngư dân ngày đêm bám biển.
Đối với nhiều bạn trẻ, "làng bích họa" không chỉ là địa điểm check-in mới mà còn mang đến cơ hội khám phá những nét đẹp văn hóa của vùng biển Cửa Nhượng.
Em Ngô Minh Anh (áo xanh, xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Trước đây em thường chụp hình ở biển vì quanh đây chưa có nhiều điểm check-in khác. Nhưng từ khi "làng bích họa' hoàn thành, em và bạn bè có thêm một không gian rất đẹp để lưu lại kỷ niệm. Em thích nhất là những bức tranh về làng chài vì nhìn vào thấy hình ảnh quê hương mình rất gần gũi, thân thuộc”.
Nhiều bạn trẻ còn quay video, sáng tạo nội dung để chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh "làng bích họa" đến đông đảo du khách.
Góc cửa hàng tạp hóa quen thuộc được khoác lên diện mạo mới bằng những bức vẽ đậm chất làng biển, trở thành một trong những điểm được nhiều du khách dừng chân chụp ảnh.
Từ một làng chài ven biển bình dị, thôn Hải Nam đang dần trở thành điểm đến mới trên hành trình khám phá Thiên Cầm. Những bức bích họa không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, tạo điểm du lịch mới cho Thiên Cầm và thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Hà Tĩnh.
Không gian bích họa không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa địa phương. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục khai thác các tour trải nghiệm làng chài, du lịch đêm, homestay và sản phẩm OCOP, từng bước đưa Cửa Nhượng trở thành điểm nhấn trên bản đồ du lịch Thiên Cầm.
Ông Nguyễn Ngọc Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm
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Với niềm đam mê khám phá ẩm thực và mong muốn quảng bá đặc sản quê hương, Nguyễn Thị Minh Anh (thành viên nhóm Hà Tĩnh Review) là gương mặt quen thuộc trong nhiều video trải nghiệm tại các làng nghề, quán ăn, điểm đến trên địa bàn tỉnh.