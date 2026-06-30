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Đời sống

Điều gì xảy ra khi uống nước trước, trong và sau bữa ăn?

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Uống nước trước bữa ăn giúp tăng cảm giác no, còn trong và sau bữa ăn hỗ trợ tiêu hóa, duy trì nhu động ruột và hấp thu chất dinh dưỡng.

Nhiều người tránh uống nước trong bữa ăn vì lo làm loãng dịch vị dạ dày, trong khi một số khác lại có thói quen uống nước ngay trước hoặc sau khi ăn. Tuy nhiên, uống nước mỗi thời điểm đều đem lại những lợi ích nhất định.

Uống nước trước bữa ăn giúp tạo cảm giác no

Theo Times of India, uống một cốc nước khoảng 30 phút trước bữa ăn giúp cơ thể được bù nước. Khi cơ thể đủ nước, các hoạt động trao đổi chất và tiêu hóa cũng diễn ra hiệu quả hơn.

Uống nước trước bữa ăn có thể tạo cảm giác no hơn ở một số người, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ. Thói quen này có thể hữu ích với những người đang muốn giảm cân hoặc hạn chế ăn quá nhiều trong bữa chính.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên uống quá nhiều nước ngay trước khi ăn vì có thể gây đầy bụng hoặc khó chịu, làm giảm cảm giác ngon miệng trong một số trường hợp.

Uống đủ nước hỗ trợ hoạt động trao đổi chất và quá trình tiêu hóa trong cơ thể. Ảnh: Ngọc Phạm
Uống đủ nước hỗ trợ hoạt động trao đổi chất và quá trình tiêu hóa trong cơ thể. Ảnh: Ngọc Phạm

Uống trong bữa ăn hỗ trợ tiêu hóa

Một số người cho rằng uống nước trong bữa ăn làm loãng dịch vị và cản trở tiêu hóa. Tuy nhiên, theo Healthline, hiện chưa có bằng chứng cho thấy uống nước trong bữa ăn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các enzyme tiêu hóa hoặc làm giảm hiệu quả tiêu hóa thức ăn. Ngược lại, nước có thể giúp làm mềm thức ăn, hỗ trợ quá trình nhai và nuốt diễn ra thuận lợi hơn. Điều này đặc biệt có ích với người cao tuổi hoặc người thường gặp khó khăn khi nuốt thức ăn khô.

Nước và các loại đồ uống khác còn tham gia vào quá trình phân hủy thức ăn, giúp cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng hiệu quả hơn. Vì vậy, uống từng ngụm nước nhỏ trong bữa ăn được xem là thói quen an toàn đối với đa số người khỏe mạnh.

Uống nước sau bữa ăn hỗ trợ tiêu hóa

Sau bữa ăn, nước tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với hệ tiêu hóa. Trang Times of India chỉ ra nước giúp vận chuyển các chất dinh dưỡng hòa tan trong nước đến các cơ quan và mô trong cơ thể. Còn theo Verywell Health, uống đủ nước còn hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn, giúp thức ăn di chuyển thuận lợi qua đường tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón.

Một số người cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi uống nước ấm sau bữa ăn. Nước ấm có thể giúp làm mềm thức ăn trong đường tiêu hóa, nhờ đó hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi.

Các chuyên gia cho rằng không có thời điểm nào được xem là tốt nhất để uống nước. Mỗi thời điểm đều có những lợi ích riêng tùy thuộc vào nhu cầu của cơ thể và thói quen sinh hoạt. Điều quan trọng hơn là duy trì đủ lượng nước mỗi ngày thay vì quá chú trọng vào việc phải uống trước, trong hay sau bữa ăn.

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