Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và các đơn hàng xuất khẩu, từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đang đẩy mạnh tuyển dụng lao động. Bên cạnh chế độ lương, thưởng và hỗ trợ đào tạo nghề, doanh nghiệp còn triển khai nhiều chính sách đãi ngộ như hỗ trợ xăng xe, nhà ở và khuyến khích chuyên cần. Đặc biệt, công ty triển khai chương trình thưởng dành cho người giới thiệu lao động mới nhằm mở rộng nguồn tuyển. Đối với công nhân cũ quay trở lại làm việc, doanh nghiệp giữ nguyên mức lương thâm niên, cấp bậc tay nghề và hỗ trợ thêm 1 triệu đồng đối với công nhân may lành nghề.

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đang đẩy mạnh tuyển dụng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và các đơn hàng xuất khẩu.

Nhờ các chính sách thiết thực này, từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã tuyển dụng thêm gần 200 lao động, góp phần bổ sung nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đáp ứng tiến độ các đơn hàng xuất khẩu.

Bà Võ Thị Tâm - Trưởng bộ phận tuyển dụng, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Nguồn lao động ổn định là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì nhịp sản xuất và đáp ứng tiến độ các đơn hàng xuất khẩu. Vì vậy, ngoài tăng cường các chính sách cho người lao động, công ty còn phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn tuyển dụng nhằm mở rộng nguồn lao động, phấn đấu đến cuối năm tuyển thêm khoảng 500 công nhân may và 100 lao động ở các bộ phận phụ trợ với mức thu nhập từ 7 triệu đồng/tháng trở lên”.

﻿ Nhiều lao động mới được đào tạo tay nghề và hỗ trợ các chế độ nhằm ổn định việc làm tại doanh nghiệp.

Tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh, để thu hút lao động, doanh nghiệp triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như đào tạo tay nghề, nâng cao phúc lợi, phát động các đợt thi đua tuyển dụng trong cán bộ, công nhân viên nhằm bổ sung nhân lực cho các dây chuyền sản xuất. Từ tháng 7/2025, đơn vị đã nâng mức thưởng cho người giới thiệu lao động từ 500 nghìn đồng lên 1 triệu đồng/người; hàng tháng, những cá nhân giới thiệu được nhiều lao động còn được thưởng thêm.

Ông Đặng Viết Thực - Giám đốc Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh thông tin: “Sau khi nâng mức thưởng giới thiệu lao động, số lượng lao động tuyển mới của đơn vị đã tăng thêm 200 người, góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp”.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương - Công nhân bộ phận cắt vải, Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh chia sẻ: “Từ khi doanh nghiệp có thêm nhiều chính sách hỗ trợ và tăng mức thưởng giới thiệu, chúng tôi cũng tích cực giới thiệu người thân, bạn bè vào làm. Công việc ổn định, thu nhập khá hơn nên ai vào làm cũng yên tâm gắn bó lâu dài”.

Để phục vụ các dây chuyền sản xuất đi vào hoạt động, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast liên tục tuyển dụng lao động tại KKT Vũng Áng.

Không chỉ lĩnh vực may mặc, nhu cầu tuyển dụng lao động cũng đang gia tăng ở nhiều ngành nghề khác khi hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi mạnh. Tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhiều doanh nghiệp công nghiệp, cơ khí, logistics đang cần tuyển số lượng lớn lao động kỹ thuật và lao động phổ thông để phục vụ các dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động.

Hiện Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển khoảng 500 lao động; Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast tuyển tới 3.000 lao động ở nhiều vị trí. Trong khi đó, Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh cũng đang tuyển khoảng 400 lao động chế biến thủy sản để đáp ứng nhu cầu sản xuất...

"Để mở rộng nguồn tuyển lao động phục vụ sản xuất, Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh triển khai chính sách thưởng 600 nghìn đồng đối với cán bộ, công nhân viên giới thiệu lao động mới vào làm việc tại doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, công ty đã tuyển dụng được hơn 150 lao động", ông Phan Anh Tuấn - Giám đốc nhân sự Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh cho hay.

Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh đang cần tuyển dụng thêm 400 lao động.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã khảo sát trực tiếp tại 285 doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng và kết nối việc làm cho người lao động. Đến nay, gần 4.000 lượt lao động đã được tư vấn, giới thiệu việc làm; trong đó gần 600 người được tuyển dụng thông qua các phiên giao dịch việc làm và hoạt động kết nối cung - cầu lao động.

Ông Nguyễn Minh Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết: “Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đang tăng ở nhiều lĩnh vực như may mặc, sản xuất chế tạo, logistics, dịch vụ, nhà hàng - khách sạn… Trung tâm tiếp tục phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, giúp người lao động tiếp cận cơ hội việc làm ngay tại địa phương”.

Trong dòng chảy phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư, bài toán lao động không còn chỉ là nhu cầu riêng của doanh nghiệp mà đã trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và sức bật của nền kinh tế địa phương. Khi doanh nghiệp chủ động nâng cao phúc lợi, mở rộng cơ hội việc làm và giữ chân người lao động bằng những chính sách thiết thực, đó không chỉ là cách ổn định sản xuất mà còn góp phần để ngày càng nhiều lao động Hà Tĩnh lựa chọn ở lại quê hương lập nghiệp, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà.