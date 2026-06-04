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2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc qua Hà Tĩnh khó về đích đúng hẹn

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh có 2 trạm dừng nghỉ tại xã Đức Quang và xã Cẩm Hưng vẫn đang thi công, khó đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch.

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Cách đây 6 tháng, trạm dừng nghỉ tại Km 534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) do Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm làm chủ đầu tư, được đưa vào khai thác tạm. Đây là 1 trong 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc dài 107,28 km qua địa bàn Hà Tĩnh.
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Trạm dừng nghỉ này hiện có trạm tiếp nhiên liệu, cửa hàng ăn uống, khu đỗ xe, khu vệ sinh. Từ khi đưa vào khai thác tạm, mỗi ngày đêm, trạm đón hàng trăm lượt phương tiện.
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Thời điểm đưa vào khai thác tạm (25/12/2025), chủ đầu tư dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ vào tháng 6/2026. Tuy nhiên, hiện các hạng mục ở trạm dừng nghỉ này vẫn chưa hoàn thiện, đang thi công dang dở.
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Những ngày đầu tháng 6/2026, chủ đầu tư đang tập trung thi công hệ thống nhà hàng, phòng nghỉ, khu xử lý chất thải và trạm cấp nước của trạm dừng nghỉ.
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Tuy vậy, việc thi công các hạng mục ở trạm dừng nghỉ Km 534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở xã Cẩm Hưng vẫn chưa đáp ứng được so với tiến độ đề ra. Điều này dẫn tới mốc thời gian hoàn thành, đưa toàn bộ trạm dừng nghỉ vào khai thác khó đảm bảo theo kế hoạch.
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Theo lý giải từ chủ đầu tư - Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm, thời gian qua, ảnh hưởng từ biến động giá xăng dầu khiến chi phí vật liệu xây dựng tăng cao và thiếu hụt công nhân cùng thời tiết nắng nóng khiến quá trình thi công bị ảnh hưởng.
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Dù gặp khá nhiều khó khăn, đơn vị vẫn đang cố gắng duy trì nhịp độ thi công với kỳ vọng sớm hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ.
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Cùng với đó, trạm dừng nghỉ thứ 2 tại Km478+200 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt ở xã Đức Quang do liên danh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư cũng chưa thể hoàn thành, đưa vào khai thác.
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Tại trạm dừng nghỉ này, các hạng mục quan trọng như trạm xăng dầu, khu đỗ xe, khu ăn uống, nghỉ ngơi, nhà vệ sinh, đường giao thông... vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
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Thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã có công điện yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong đó, có 2 trạm dừng nghỉ qua địa bàn Hà Tĩnh. Việc này xuất phát từ tiến độ triển khai chưa đạt yêu cầu.
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Đến nay, mới có 15/21 trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác một số hạng mục dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân và phương tiện lưu thông; 6 trạm còn lại vẫn chưa thể khai thác. Nguyên nhân chậm tiến độ không chỉ đến từ khách quan mà còn xuất phát từ yếu tố chủ quan của một số nhà đầu tư. Một số đơn vị bị nêu đích danh do chưa quyết liệt triển khai, thủ tục đầu tư chậm hoàn thiện, thi công cầm chừng, thiếu quyết tâm.
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Cục Đường bộ nhấn mạnh, việc hoàn thành các trạm dừng nghỉ là nhiệm vụ cấp thiết, không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, mà còn là một trong những điều kiện quan trọng để triển khai thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư trong thời gian tới.
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Để đảm bảo tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký; khẩn trương tăng cường nhân lực, máy móc, vật tư, bổ sung mũi thi công; tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, hoàn thiện toàn bộ trạm dừng nghỉ theo đúng tiến độ hợp đồng và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng.
Video: Trạm dừng nghỉ tại Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh có chiều dài 107,28 km, bao gồm 4 đoạn tuyến: Diễn Châu - Bãi Vọt, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng.

Trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh được bố trí 2 trạm dừng nghỉ, trong đó, 1 trạm dừng nghỉ được đặt tại Km478+200 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, thuộc địa phận xã Đức Quang và 1 trạm dừng nghỉ được đặt tại Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, thuộc địa phận xã Cẩm Hưng.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc là công trình hạ tầng giao thông thiết yếu nằm dọc các tuyến đường cao tốc. Đây không chỉ là một điểm dừng chân đơn thuần mà đã trở thành một phần hạ tầng giao thông thiết yếu, đóng vai trò cốt lõi trong việc bảo đảm an toàn giao thông.

Bên cạnh chức năng đảm bảo an toàn, các trạm dừng nghỉ hiện đại ngày nay còn được thiết kế như những tổ hợp dịch vụ tiện ích thu nhỏ. Tại đây, tài xế, hành khách có thể giải quyết các nhu cầu thiết yếu thông qua hệ thống trạm tiếp nhiên liệu, trạm sạc xe điện và khu vực ăn uống, vệ sinh sạch sẽ...

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Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

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