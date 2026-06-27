Chấp thuận quy hoạch dự án bến xe kết hợp trung tâm cung ứng nhiên liệu Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Dự án bến xe kết hợp trung tâm cung ứng nhiên liệu Vũng Áng ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 121 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần VKĐ Vũng Áng làm chủ đầu tư.
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng dự án bến xe kết hợp trung tâm cung ứng nhiên liệu Vũng Áng tỷ lệ 1/500 tại phường Sông Trí.
Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 121 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần VKĐ Vũng Áng làm chủ đầu tư, được quy hoạch trên diện tích 42.000 m2. Đây là dự án hạ tầng dịch vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống logistics, giao thông vận tải và dịch vụ hỗ trợ trong Khu kinh tế Vũng Áng.
Quy hoạch được lập nhằm cụ thể hóa mục tiêu và quy mô dự án theo quyết định số 226 ngày 31/12/2025 về chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.
Dự án được đầu tư với mục tiêu xây dựng bến xe khách quy mô loại I, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hành khách ngày càng tăng tại Khu kinh tế Vũng Áng và khu vực lân cận. Dự án còn tích hợp trung tâm cung ứng nhiên liệu, kho bãi, lưu trữ hàng hóa, trưng bày sản phẩm, các dịch vụ logistics, cho thuê văn phòng điều hành và lưu trú ngắn ngày, phục vụ các doanh nghiệp, nhà xe, đại lý bán vé và khách hàng đến giao dịch.
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án, bao gồm lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.
Khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ là đầu mối cung cấp dịch vụ vận tải, logistics và cung ứng nhiên liệu hiện đại của Khu kinh tế Vũng Áng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, lưu trữ hàng hóa, cung ứng nhiên liệu và các dịch vụ hỗ trợ vận tải; góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại - dịch vụ của khu vực, nâng cao năng lực kết nối giao thông, thu hút đầu tư, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.
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