Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

World Cup Pickleball (WCP) chuẩn bị bước sang năm thứ 4 với một lộ trình phát triển thần tốc. Ở kỳ đầu tiên năm 2023, giải đấu chỉ có vỏn vẹn 14 tay vợt tham gia. Nhưng đến năm 2025, con số này đã bùng nổ lên tới hơn 3.000 người tranh tài đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tay vợt pickleball số 1 thế giới, Ben Johns thu hút đông đảo khán giả tại một sự kiện tại Hà Nội.

Sau những thành công rực rỡ tại Peru và Florida (Mỹ), việc WCP chọn Đà Nẵng làm điểm dừng chân tiếp theo mang ý nghĩa chiến lược. Trang chủ của giải đấu khẳng định: "Đây là một chương mới, một sân khấu mới tại trung tâm Pickleball của châu Á. Đà Nẵng không chỉ là một địa điểm thi đấu, mà là nơi đam mê và lịch sử hội tụ".

Tại mùa giải 2025 diễn ra trên đất Mỹ, đội tuyển pickleball Việt Nam đã để lại dấu ấn khi nằm ở bảng H. Tuy nhiên, khi giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà vào năm 2026, áp lực về thành tích và công tác tổ chức chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều.

Những năm gần đây, pickleball đã chứng kiến sự tăng trưởng mang tính đột phá tại Việt Nam và khu vực. Sự phát triển này không đến một cách ngẫu nhiên mà được trợ lực bởi lộ trình bài bản của hệ thống giải đấu chuyên nghiệp PPA Tour Asia.

Tâm điểm của sự bùng nổ chính là giải đấu Vietnam Cup 2025 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Sự kiện không chỉ quy tụ gần 600 tay vợt từ khắp nơi đổ về tranh tài mà còn tạo nên một cơn sốt truyền thông chưa từng có.

Đáng chú ý, Vietnam Cup 2025 đã tạo nên một cột mốc lịch sử khi được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness chính thức công nhận là sự kiện Pickleball trực tiếp có lượng khán giả tham dự đông nhất thế giới.

Con số hơn 7.900 người có mặt tại khán đài đã vượt xa mọi dự đoán, phá vỡ các kỷ lục trước đó tại những quốc gia vốn có phong trào Pickleball lâu đời như Mỹ hay các nước châu Âu.

Việc đăng cai một sự kiện tầm cỡ World Cup sẽ là động lực cực lớn để đưa phong trào pickleball tại Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hình ảnh du lịch Đà Nẵng tới bạn bè quốc tế.