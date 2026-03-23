Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.

World Cup Pickleball (WCP) chuẩn bị bước sang năm thứ 4 với một lộ trình phát triển thần tốc. Ở kỳ đầu tiên năm 2023, giải đấu chỉ có vỏn vẹn 14 tay vợt tham gia. Nhưng đến năm 2025, con số này đã bùng nổ lên tới hơn 3.000 người tranh tài đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tay vợt pickleball số 1 thế giới, Ben Johns thu hút đông đảo khán giả tại một sự kiện tại Hà Nội.

Sau những thành công rực rỡ tại Peru và Florida (Mỹ), việc WCP chọn Đà Nẵng làm điểm dừng chân tiếp theo mang ý nghĩa chiến lược. Trang chủ của giải đấu khẳng định: "Đây là một chương mới, một sân khấu mới tại trung tâm Pickleball của châu Á. Đà Nẵng không chỉ là một địa điểm thi đấu, mà là nơi đam mê và lịch sử hội tụ".

Tại mùa giải 2025 diễn ra trên đất Mỹ, đội tuyển pickleball Việt Nam đã để lại dấu ấn khi nằm ở bảng H. Tuy nhiên, khi giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà vào năm 2026, áp lực về thành tích và công tác tổ chức chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều.

Những năm gần đây, pickleball đã chứng kiến sự tăng trưởng mang tính đột phá tại Việt Nam và khu vực. Sự phát triển này không đến một cách ngẫu nhiên mà được trợ lực bởi lộ trình bài bản của hệ thống giải đấu chuyên nghiệp PPA Tour Asia.

Tâm điểm của sự bùng nổ chính là giải đấu Vietnam Cup 2025 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Sự kiện không chỉ quy tụ gần 600 tay vợt từ khắp nơi đổ về tranh tài mà còn tạo nên một cơn sốt truyền thông chưa từng có.

Đáng chú ý, Vietnam Cup 2025 đã tạo nên một cột mốc lịch sử khi được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness chính thức công nhận là sự kiện Pickleball trực tiếp có lượng khán giả tham dự đông nhất thế giới.

Con số hơn 7.900 người có mặt tại khán đài đã vượt xa mọi dự đoán, phá vỡ các kỷ lục trước đó tại những quốc gia vốn có phong trào Pickleball lâu đời như Mỹ hay các nước châu Âu.

Việc đăng cai một sự kiện tầm cỡ World Cup sẽ là động lực cực lớn để đưa phong trào pickleball tại Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hình ảnh du lịch Đà Nẵng tới bạn bè quốc tế.

Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3

Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3

Malaysia bị xử thua ở các trận thắng Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.
Tôi là nữ xạ thủ

Tôi là nữ xạ thủ

Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.
World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội?

World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội?

Nếu Iran không thể tham dự World Cup 2026 vì bất ổn an ninh, điều lệ FIFA cho phép thay thế bằng đội khác thuộc khu vực châu Á hoặc một phương án hoàn toàn bất đắc dĩ.
Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League

Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League

Lá thăm vòng 1/8 Champions League tạo nên hai nhánh đấu trái ngược khi Liverpool được xem là có hành trình gian nan bậc nhất, còn Arsenal mở ra con đường dễ thở hơn tới Budapest.
Tranh tài đua thuyền trên sông La

Tranh tài đua thuyền trên sông La

Lễ hội đua thuyền truyền thống thôn Bến Hến của xã Đức Minh (Hà Tĩnh) là hoạt động văn hóa đặc sắc đầu xuân, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa.
Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ

Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ

Các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng xuân tại các địa phương ở Hà Tĩnh không chỉ giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, tạo không khí hân hoan những ngày đầu năm mới.
“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp

“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp

Nhỏ bé nhưng đầy nội lực, Lê Thị Lam - chân chạy được mệnh danh là “ốc tiêu” của điền kinh Hà Tĩnh đã gây tiếng vang trong giới điền kinh Việt Nam năm 2025 khi giành tới 5 tấm huy chương trong 1 giải đấu, đồng thời có thêm nhiều thành tích ấn tượng tại các giải marathon phong trào.
Nguyễn Trung Cường và câu chuyện phía sau những tấm huy chương

Nguyễn Trung Cường và câu chuyện phía sau những tấm huy chương

Giữa ánh đèn rực sáng của sân vận động tại SEA Games 33, Nguyễn Trung Cường một mình băng băng về đích ở nội dung 3.000m vượt rào nam. Đó là khoảnh khắc của vinh quang, của một nhà vô địch Đông Nam Á. Và phía sau bước chạy mạnh mẽ ấy là cả một hành trình dài, bắt đầu từ ruộng đồng nghèo khó ở xã Kỳ Thượng.