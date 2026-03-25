Gần 4.000 VĐV tranh tài tại Đại hội Điền kinh - Thể thao học sinh phổ thông

Đại biểu tham dự buổi lễ cử hành nghi thức chào cờ.

Sáng 25/3, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT tổ chức lễ khai mạc Đại hội Điền kinh - Thể thao cấp tỉnh cho học sinh phổ thông năm học 2025-2026.

Năm 1983, Bộ Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT) và Trung ương Đoàn đã có chủ trương khởi xướng phong trào thi đua rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong các trường phổ thông, lấy tên là phong trào Hội khoẻ Phù Đổng nhằm bồi dưỡng, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam có sức khoẻ dồi dào, thể chất cường tráng, tâm hồn trong sáng và trí tuệ minh mẫn để học tập và rèn luyện tốt hơn.

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, phong trào Hội khoẻ Phù Đổng đã được dấy lên sôi nổi trong các trường học, gắn với việc đổi mới dạy học chính khoá môn Giáo dục thể chất và luyện tập các môn thể thao ngoại khoá, rèn luyện thân thể; đây là yếu tố quan trọng giúp các em học sinh phát triển tầm vóc, thể chất thể lực và nâng cao thành tích thể thao của bản thân.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Bùi Nhân Sâm thắp lửa truyền thống tại lễ khai mạc Đại hội Điền kinh - Thể thao cho học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Đại hội Điền kinh - Thể thao cho học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2025-2026 là hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào Hội khỏe Phù Đổng; đồng thời là dịp đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất trong nhà trường, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố năng khiếu thể thao học đường.

Thông qua đại hội, việc duy trì và đẩy mạnh phong trào luyện tập, thi đấu thể thao trong học sinh tiếp tục được quan tâm, qua đó nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện. Đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nhung Quyên khai mạc Đại hội.

Với mục tiêu “Khỏe để học tập tốt, lao động tốt, rèn luyện tốt để ngày mai lập thân, lập nghiệp và xây dựng đất nước”, Đại hội thu hút 111 đoàn đến từ các trường phổ thông trên toàn tỉnh với 3.917 vận động viên tham gia. Các vận động viên tranh tài ở 11 môn thi đấu, gồm 144 nội dung, với tổng số 214 bộ huy chương.

Với phương châm “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”, Ban Tổ chức Đại hội kêu gọi các vận động viên nỗ lực thi đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng. Đề nghị và yêu cầu các đồng chí trọng tài điều khiển các trận đấu chính xác, công tâm, khách quan, đúng điều lệ và đúng luật.

Đề nghị các điểm tổ chức nội dung thi đấu, VĐV và cán bộ, giáo viên, học sinh của các đoàn thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo về an ninh, an toàn cho VĐV và cổ động viên, góp phần đưa Đại hội thành công tốt đẹp.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở các bộ môn. Theo kế hoạch, Đại hội Điền kinh - Thể thao cho học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2025-2026 sễ diễn ra đến hết ngày 27/3.

Đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.

Những tiết mục văn nghệ...