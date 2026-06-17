Gieo cơ hội từ những "nhịp cầu" vượt đại dương

Những cái bắt tay nồng ấm, vòng tay thân thương và cả lời chào bằng tiếng Anh còn đôi chút bỡ ngỡ đã làm rộn vang không gian Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh trong những ngày tháng 6. Vượt qua hàng chục nghìn km từ bên kia bán cầu, 33 giáo sư, sinh viên Trường Đại học Elizabethtown (Mỹ) cùng các thành viên Tổ chức Brittany's Hope lại trở về với nơi đã trở nên thân thuộc suốt nhiều năm qua.

Giáo sư Peggy McFarland ân cần trò chuyện với một em nhỏ ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Gần 14 năm đồng hành cùng Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, điều khiến Giáo sư Peggy McFarland xúc động nhất sau mỗi lần trở lại chính là được chứng kiến sự trưởng thành của các em nhỏ. Từ những đứa trẻ thiếu vắng vòng tay cha mẹ, các em đang từng bước viết nên câu chuyện của riêng mình bằng nghị lực, tri thức và khát vọng vươn lên.

Giáo sư Peggy McFarland chia sẻ: "Tôi rất hào hứng khi được quay trở lại nơi đây. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu đến với Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, khi mọi thứ còn khá đơn sơ. Còn bây giờ, chứng kiến sự đổi thay từng ngày, cơ sở vật chất khang trang hơn, các em có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn, vui vẻ và tự tin hơn, tôi thực sự rất vui và hạnh phúc".

Trong niềm vui của ngày gặp lại, có một người hiểu hơn ai hết giá trị của sự đồng hành ấy. Năm 12 tuổi, sau những biến cố gia đình, Bùi Thị Huyền được đón về sống tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Mái ấm này đã trở thành điểm tựa để cô bé từng chịu nhiều mất mát được tiếp tục đến trường, lớn lên trong vòng tay yêu thương và nuôi dưỡng những ước mơ tưởng chừng dang dở.

Nhiều năm sau, Bùi Thị Huyền đã tốt nghiệp đại học, trở thành thành viên của Tổ chức Brittany's Hope tại Việt Nam. Từ một đứa trẻ từng nhận sự hỗ trợ, Huyền giờ đây lại là người kết nối các nguồn lực để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hành trình của Huyền cho thấy khi được tạo điều kiện học tập, phát triển trong môi trường yêu thương, những trẻ em yếu thế hoàn toàn có thể vươn lên, thay đổi cuộc sống của chính mình và đóng góp cho cộng đồng.

Chị Bùi Thị Huyền chia sẻ: "Hôm nay, khi có cơ hội quay trở lại để đồng hành cùng các em nhỏ, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Tôi hy vọng các em cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội học tập, phát triển bản thân và thực hiện những ước mơ của mình".

Chị Bùi Thị Huyền (bên trái) gặp lại các mẹ, các em trong niềm vui hân hoan.

Từ năm 2013, Tổ chức Brittany's Hope bắt đầu gắn bó với Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Từ một chuyến thăm, một cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngắn ngủi, những người bạn đến từ bên kia bán cầu đã lựa chọn ở lại bằng sự sẻ chia và trách nhiệm. Hơn một thập kỷ qua, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 17 tỷ đồng, điều họ mang đến không chỉ là những chương trình hỗ trợ, mà còn là niềm tin rằng mọi đứa trẻ, dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, đều xứng đáng có cơ hội được học tập, được phát triển và được chạm tới những ước mơ của riêng mình.

Nhiều hoạt động vui nhộn, ý nghĩa mang đến nụ cười cho các em nơi đây.

Những ngày ở Hà Tĩnh, khoảng cách địa lý, ngôn ngữ hay khác biệt văn hóa dường như được xóa nhòa bởi tiếng cười và sự đồng cảm. Các sinh viên Trường Đại học Elizabethtown nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống của các em nhỏ. Những giờ học tiếng Anh trở nên sinh động hơn với các bài hát, trò chơi và những câu chuyện giản dị về cuộc sống. Đổi lại, các bạn trẻ đến từ Mỹ cũng hào hứng học tiếng Việt, tập làm nông nghiệp, khám phá văn hóa địa phương và trải nghiệm những trò chơi dân gian mang đậm bản sắc Việt Nam.

Những hoạt động giản dị ấy đã trở thành cầu nối giúp những người trẻ đến từ hai quốc gia hiểu nhau hơn, học hỏi lẫn nhau và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ. Với các em nhỏ, mỗi cuộc gặp gỡ là cơ hội để mở rộng hiểu biết, tự tin giao tiếp và tiếp cận những nền văn hóa khác nhau. Còn với các sinh viên Trường Đại học Elizabethtown, đây là dịp để cảm nhận nghị lực, sự lạc quan và tinh thần vượt khó của những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Sinh viên Sara Bean - Đại học Elizabethtown chia sẻ: "Tôi thấy rất biết ơn và hào hứng khi lần đầu tiên đến thăm Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh vì các bạn ở đây rất tuyệt. Khi trở về Mỹ, tôi sẽ luôn nhớ những nụ cười lạc quan của các em nhỏ và chia sẻ những câu chuyện đó với bạn bè, người thân của mình".

Các bạn sinh viên Hoa Kỳ được hòa mình vào những hoạt động mộc mạc nhưng ý nghĩa.

Không chỉ đồng hành trong học tập và đời sống, Brittany's Hope còn hướng tới mục tiêu giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Thông qua sự phối hợp với Trường Đại học Elizabethtown, nhiều chương trình đào tạo, tập huấn về vật lý trị liệu và phục hồi chức năng đã được triển khai cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Từ những bài tập phục hồi cho trẻ khuyết tật đến những kiến thức chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, tất cả đều được trao đi bằng sự tận tâm và mong muốn mang đến cho các em cơ hội hòa nhập tốt hơn với cuộc sống. Bởi hơn cả sự hỗ trợ trước mắt, điều được trao gửi chính là năng lực để các em tự tin bước tiếp trên hành trình của mình.

Chia sẻ về sự tiến bộ của các em qua từng bài tập, Giáo sư Denisha Roberts - Đại học Elizabethtown khẳng định: "Mỗi lần trở lại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, tôi đều cảm thấy rất vui và tự hào khi chứng kiến sự tiến bộ của các em, từ sức khỏe, tinh thần đến sự tự tin trong cuộc sống. Đối với các sinh viên của chúng tôi, đây cũng là cơ hội quý giá để trải nghiệm thực tế, trực tiếp tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Những trải nghiệm ấy mang lại nhiều bài học ý nghĩa và góp phần nâng cao hiệu quả học tập của các em".

Các giáo sư Đại học Elizabethtown kiểm tra thể chất và lựa chọn bài tập cho các em.

Với Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, điều quý giá nhất sau mỗi chương trình hỗ trợ không chỉ là những công trình mới hay những trang thiết bị hiện đại được bổ sung. Đó còn là niềm tin được thắp lên trong mỗi đứa trẻ rằng các em luôn được quan tâm, được yêu thương và có quyền hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh chia sẻ: "Chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã luôn đồng hành, hỗ trợ Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh trong suốt thời gian qua. Những đóng góp quý báu đó không chỉ giúp cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho các cháu, mà còn tiếp thêm nghị lực để các cháu vững bước trong cuộc sống".

Những nhịp cầu yêu thương đã âm thầm được dựng xây giữa Hà Tĩnh và những người bạn quốc tế.

Những nhịp cầu yêu thương đã âm thầm được dựng xây giữa Hà Tĩnh và những người bạn quốc tế, mang theo tri thức, sự sẻ chia và niềm tin vào sức mạnh của giáo dục. Để từ những đứa trẻ từng cần được chở che, đã có những người trưởng thành, tự tin bước vào cuộc sống và tiếp tục lan tỏa yêu thương như hôm nay. Và trong những ánh mắt đang ánh lên niềm hy vọng dưới mái nhà chung này, sẽ có thêm nhiều câu chuyện đẹp được viết tiếp. Bởi khi yêu thương được gieo bằng sự bền bỉ và trách nhiệm, nó sẽ không chỉ làm thay đổi một cuộc đời, mà còn có thể thắp sáng tương lai của nhiều thế hệ.