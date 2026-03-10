Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX Thích Chúc Giác

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Tôi là một tu sĩ Phật giáo, được tín nhiệm đề cử ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là niềm tự hào cho cá nhân tôi và cũng là niềm vinh dự cho Phật giáo Hà Tĩnh. Nếu được trúng cử vào HĐND nhiệm kỳ này tôi sẽ thực hiện một số hoạt động trọng tâm sau:

Với vai trò là Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, Đại đức Thích Chúc Giác đã tham gia nhiều chương trình, hội thảo, tích cực đóng góp ý kiến phát huy vai trò của Phật giáo trong xây dựng quê hương, đất nước. Ảnh tư liệu.

Thứ nhất, luôn trau dồi, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của một người tu sĩ, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Vận động tất cả tăng, ni và phật tử phát huy tinh thần dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống của cha ông để lại, nhất là văn hoá Phật giáo; giữ gìn văn hoá vật thể và phi vật thể đặc biệt là tại các chùa chiền, kinh tượng mang sắc thái của văn hoá Việt Nam.

Thứ hai, luôn trau dồi, nâng cao kiến thức phật học cũng như thế học để đưa giảng dạy đạo đức, tư tưởng, sống tốt đẹp cho phật tử thông qua các bài giảng, các khoá tu, đặc biệt là trong những dịp lễ lớn.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh thường xuyên phối hợp triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Thứ ba, quan tâm triển khai các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội như: tặng quà, giúp đỡ trẻ em, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh; kêu gọi nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho gia đình khó khăn…

Cùng với đó, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ thông qua việc tổ chức các khoá tu mùa hè để truyền tải tình yêu nước, lòng hiếu thảo, đức tính trung thực; truyền cảm hứng, sự đam mê trong học tập, phấn đấu để trở thành một con người hạnh phúc, thành đạt, có ích cho gia đình và xã hội.

Đại đức Thích Chúc Giác cùng các phật tử tặng quà cho học sinh Trường Mầm non Đức Giang (xã Kim Hoa).

Thứ tư, nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ phát huy vai trò của một đại biểu dân cử; luôn gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và công bằng của người dân và phật tử. Cống hiến hết mình để đóng góp tâm huyết, công sức, trí tuệ cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nếu không được bầu làm đại biểu HĐND kỳ này, tôi vẫn luôn ý thức trách nhiệm của một tu sĩ Phật giáo, sẽ vì lợi ích của số đông; đề cao tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, hoạt động theo phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là "Đạo pháp dân tộc - chủ nghĩa xã hội".