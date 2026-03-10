Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX Trương Huy Nam

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Qua gần 13 năm công tác, tôi đã làm việc trong nhiều môi trường khác nhau: doanh nghiệp nước ngoài, ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước và hiện nay công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Nhiệm vụ công tác chính của bản thân gắn bó mật thiết tới sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng và các xã, phường trên địa bàn.

Ông Trương Huy Nam - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Vũng Áng.

Thời gian qua, cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng và các xã, phường trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh cũ đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong điều kiện nhiều khó khăn, nhiều yếu tố mới tác động, như: đại dịch COVID-19, thiên tai, dịch bệnh và sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng những kết quả đạt được thông qua các con số tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người của toàn tỉnh và các xã, phường đã khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, ủng hộ các tầng lớp Nhân dân.

Dẫu vậy, những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương phải nỗ lực, quyết liệt hơn nữa; trong khi nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ dứt điểm, một số kiến nghị, đề xuất của Nhân dân chưa được giải quyết một cách hiệu quả. Với nhiệm vụ công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, tôi rất muốn được cống hiến năng lượng, sức trẻ của bản thân để phục vụ phát triển quê hương, vừa đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, vừa đảm bảo an sinh xã hội, môi trường.

Ông Trương Huy Nam tâm huyết với đề xuất các giải pháp phát triển Khu kinh tế Vũng Áng.

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi sẽ tập trung vào các công việc như sau :

Thứ nhất, tham mưu lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo tỉnh và đề xuất phối hợp với chính quyền các xã, phường tiếp tục tăng cường công tác thu hút đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng hiện hữu và Khu kinh tế Vũng Áng mở rộng trong thời gian tới. Kiến nghị thực hiện việc thu hút đầu tư phải đảm bảo các yếu tố về môi trường, công nghệ và giải quyết việc làm cho người dân địa phương; ưu tiên tuyển dụng, đào tạo và có các chính sách phúc lợi cho cộng đồng. Kiến nghị tăng cường công tác quản lý các dự án sau khi được cấp phép, bảo đảm tiến độ và cam kết đề ra, hạn chế việc chậm trễ đưa đất vào sử dụng.

Thứ hai, tham mưu, kiến nghị triển khai hiệu quả, đồng bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xử lý dứt điểm những kiến nghị liên quan của Nhân dân. Kiến nghị đầu tư hoàn thiện hạ tầng tái định cư, hạ tầng cấp điện, cấp thoát nước, hạ tầng xử lý rác thải trong khu dân cư và các khu, cụm công nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn. Kiến nghị xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm sau khi thu hồi đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn.

Ông Trương Huy Nam (thứ 6 từ phải qua) nhận giấy khen của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Thứ ba, tham mưu, kiến nghị xây dựng, ban hành và triển khai các chính sách chăm lo đời sống tinh thần cho Nhân dân như: hỗ trợ phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa trên địa bàn, xây dựng mới và nâng cấp các khu công viên, tiểu công viên, cây xanh, hồ sinh thái để đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, để quê hương thực sự là nơi đáng sống, đáng gắn bó lâu dài.

Thứ tư, tham mưu, kiến nghị các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gắn với nâng cao trình độ công nghệ số cho cán bộ các cấp chính quyền cũng như người dân. Kiến nghị các chính sách hỗ trợ triển khai sâu rộng phong trào Bình dân học vụ số nhằm phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho người dân một cách toàn diện.

Tôi xin hứa, nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của một đại biểu dân cử, lắng nghe, tiếp thu và truyền tải những kiến nghị của bà con cử tri tới các cấp, các ngành có thẩm quyền giải quyết; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời; cùng bà con cử tri xây dựng và phát triển quê hương nói riêng và tỉnh nhà nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp.