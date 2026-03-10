Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Hình ảnh

Ngập tràn sắc đỏ chào đón ngày hội lớn của non sông

Tuệ Trang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Không khí hướng về ngày bầu cử đang diễn ra sôi nổi tại các địa bàn của Hà Tĩnh. Từ các tuyến phố trung tâm đến các khu dân cư, công tác tuyên truyền cổ động được triển khai đồng bộ, tạo sắc thái vui tươi.

bau-cu-18.jpg
Cụm pa-nô tuyên truyền bầu cử nổi bật tại tuyến phố trung tâm phường Sông Trí thông tin về Ngày bầu cử 15/3/2026 thu hút sự chú ý của người dân khi tham gia giao thông.
bqbht_br_bau-cu-17.jpg
bqbht_br_bau-cu-20.jpg
Trước trụ sở các cơ quan, thông điệp về quyền và trách nhiệm của cử tri cũng được lan tỏa.
bau-cu-6.jpg
bqbht_br_bau-cu-13.jpg
bqbht_br_bau-cu-19.jpg
Nhà văn hóa các tổ dân phố phường Sông Trí, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Thành Sen ngập tràn sắc đỏ tuyên truyền về ngày hội của toàn dân.
bqbht_br_bau-cu-8.jpg
bqbht_br_bau-cu-11.jpg
bqbht_br_bau-cu-21.jpg
Giữa nhịp sống thường nhật, những hàng cờ đỏ tung bay, những pano cổ động rực rỡ trên khắp các khu dân cư như một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về trách nhiệm công dân.
bqbht_br_bau-cu-14.jpg
Người dân chủ động treo cờ Tổ quốc hướng về ngày hội lớn của non sông.
bqbht_br_bau-cu.jpg
bqbht_br_bau-cu-15.jpg
bqbht_br_bau-cu-2.jpg
Các khu vực bỏ phiếu được chỉnh trang khang trang, niêm yết danh sách người ứng cử, các hướng dẫn về bầu cử.
bqbht_br_bau-cu-12.jpg
Danh sách cử tri cũng được niêm yết rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi để người dân theo dõi và kiểm tra thông tin của mình.
bqbht_br_bau-cu-16.jpg
Song song với công tác chỉnh trang đô thị, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh cũng tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, gắn tuyên truyền bầu cử với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.
bqbht_br_bau-cu-3.jpg
bqbht_br_bau-cu-9.jpg
bqbht_br_bau-cu-4.jpg
Việc tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính, khu vực trung tâm thu hút sự chú ý của người dân.
Video: Phố phường Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa hướng về ngày hội lớn.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh #ngày hội #bầu cử #cử tri #giao thông #đoàn thanh niên #trang trí

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Có thể bạn quan tâm