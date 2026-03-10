Ngập tràn sắc đỏ chào đón ngày hội lớn của non sông

(Baohatinh.vn) - Không khí hướng về ngày bầu cử đang diễn ra sôi nổi tại các địa bàn của Hà Tĩnh. Từ các tuyến phố trung tâm đến các khu dân cư, công tác tuyên truyền cổ động được triển khai đồng bộ, tạo sắc thái vui tươi.
Trước trụ sở các cơ quan, thông điệp về quyền và trách nhiệm của cử tri cũng được lan tỏa.
Nhà văn hóa các tổ dân phố phường Sông Trí, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Thành Sen ngập tràn sắc đỏ tuyên truyền về ngày hội của toàn dân.
Giữa nhịp sống thường nhật, những hàng cờ đỏ tung bay, những pano cổ động rực rỡ trên khắp các khu dân cư như một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về trách nhiệm công dân.
Việc tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính, khu vực trung tâm thu hút sự chú ý của người dân.