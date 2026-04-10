Mức giá gây sốc của iPhone gập

Chiếc điện thoại gập của Apple sẽ có giá khởi điểm lên tới 2.000 USD. Ảnh: MacRumors.

Apple đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng về giá và thiết kế với mẫu iPhone màn hình gập (iPhone Ultra). Theo các nguồn tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng, đây là chiếc iPhone được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc siêu sang.

Cụ thể, theo báo cáo của chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg, thiết bị này sẽ có mức giá khởi điểm không dưới 2.000 USD.

Khi đặt lên bàn cân với các dòng máy hiện tại, mức giá của iPhone Ultra thực sự gây "choáng váng". Hiện nay, mẫu điện thoại đắt nhất của hãng là iPhone 17 Pro Max với giá 1.999 USD cho phiên bản 2TB.

Tuy nhiên, mức 1.999 USD có thể chỉ là điểm bắt đầu của iPhone Ultra. Dựa trên các bậc giá của iPhone 17 Pro Max, phiên bản Ultra với bộ nhớ 2 TB được dự báo sẽ chạm ngưỡng 2.799 USD, tạo nên khoảng cách xa so với dòng Pro Max.

Apple dường như đang muốn tách biệt hoàn toàn dòng Ultra khỏi phần còn lại của thị trường. Chiến lược này tương tự cách hãng đã làm với Apple Watch Ultra, tập trung vào những khách hàng ưu tiên công nghệ tiên phong và sang trọng.

iPhone Ultra sở hữu màn hình chính bên trong rộng 7,7 inch và một màn hình phụ 5,3 inch phía ngoài. Điểm đáng chú ý nhất là nỗ lực của Apple trong việc loại bỏ nếp gấp màn hình. Các kỹ sư đang thử nghiệm các vật liệu polymer mới nhằm giúp bề mặt hiển thị phẳng tuyệt đối, khắc phục điểm yếu lớn nhất của các dòng điện thoại gập hiện nay.

Thay vì sử dụng Face ID dưới màn hình, Apple có thể sẽ tích hợp cảm biến Touch ID ngay trên nút nguồn để tối ưu không gian hiển thị. Hệ thống camera cũng được tinh chỉnh gọn gàng hơn với cụm hai ống kính phía sau.

Việc ra mắt iPhone Ultra là một phần trong kế hoạch 3 năm nhằm tái định nghĩa dòng iPhone. Theo chuyên gia Mark Gurman, Apple không vội vã chạy theo số đông mà tập trung vào việc hoàn thiện trải nghiệm người dùng.

“Apple đang tạo ra một đẳng cấp mới phía trên dòng Pro để thu hút những người dùng sẵn sàng chi trả cho những gì tốt nhất”, ông Gurman nhận định.

Sản phẩm dự kiến trình làng vào tháng 9/2026. Đây được xem là "át chủ bài" của Apple trong việc đối đầu với các đối thủ Android vốn đã đi trước khá xa trong mảng điện thoại gập.