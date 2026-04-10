Mức giá gây sốc của iPhone gập

Apple dự kiến ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào năm 2026 với mức giá vượt ngưỡng 2.000 USD, đánh dấu bước ngoặt mới trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.

Chiếc điện thoại gập của Apple sẽ có giá khởi điểm lên tới 2.000 USD. Ảnh: MacRumors.

Apple đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng về giá và thiết kế với mẫu iPhone màn hình gập (iPhone Ultra). Theo các nguồn tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng, đây là chiếc iPhone được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc siêu sang.

Cụ thể, theo báo cáo của chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg, thiết bị này sẽ có mức giá khởi điểm không dưới 2.000 USD.

Khi đặt lên bàn cân với các dòng máy hiện tại, mức giá của iPhone Ultra thực sự gây "choáng váng". Hiện nay, mẫu điện thoại đắt nhất của hãng là iPhone 17 Pro Max với giá 1.999 USD cho phiên bản 2TB.

Tuy nhiên, mức 1.999 USD có thể chỉ là điểm bắt đầu của iPhone Ultra. Dựa trên các bậc giá của iPhone 17 Pro Max, phiên bản Ultra với bộ nhớ 2 TB được dự báo sẽ chạm ngưỡng 2.799 USD, tạo nên khoảng cách xa so với dòng Pro Max.

Apple dường như đang muốn tách biệt hoàn toàn dòng Ultra khỏi phần còn lại của thị trường. Chiến lược này tương tự cách hãng đã làm với Apple Watch Ultra, tập trung vào những khách hàng ưu tiên công nghệ tiên phong và sang trọng.

Ảnh dựng của iPhone Ultra.

iPhone Ultra sở hữu màn hình chính bên trong rộng 7,7 inch và một màn hình phụ 5,3 inch phía ngoài. Điểm đáng chú ý nhất là nỗ lực của Apple trong việc loại bỏ nếp gấp màn hình. Các kỹ sư đang thử nghiệm các vật liệu polymer mới nhằm giúp bề mặt hiển thị phẳng tuyệt đối, khắc phục điểm yếu lớn nhất của các dòng điện thoại gập hiện nay.

Thay vì sử dụng Face ID dưới màn hình, Apple có thể sẽ tích hợp cảm biến Touch ID ngay trên nút nguồn để tối ưu không gian hiển thị. Hệ thống camera cũng được tinh chỉnh gọn gàng hơn với cụm hai ống kính phía sau.

Việc ra mắt iPhone Ultra là một phần trong kế hoạch 3 năm nhằm tái định nghĩa dòng iPhone. Theo chuyên gia Mark Gurman, Apple không vội vã chạy theo số đông mà tập trung vào việc hoàn thiện trải nghiệm người dùng.

“Apple đang tạo ra một đẳng cấp mới phía trên dòng Pro để thu hút những người dùng sẵn sàng chi trả cho những gì tốt nhất”, ông Gurman nhận định.

Sản phẩm dự kiến trình làng vào tháng 9/2026. Đây được xem là "át chủ bài" của Apple trong việc đối đầu với các đối thủ Android vốn đã đi trước khá xa trong mảng điện thoại gập.

iPhone sẽ có camera 200 MP?

iPhone sẽ có camera 200 MP?

Apple được cho đang thử nghiệm ống kính camera 200 MP với kích thước cảm biến lớn, có thể trang bị trên iPhone ngay năm sau.
Điểm yếu trên Galaxy S26 Ultra

Điểm yếu trên Galaxy S26 Ultra

iFixit chấm Galaxy S26 Ultra 5/10 về khả năng sửa chữa, tương tự S25 Ultra ra mắt năm ngoái. Màn hình vẫn là điểm yếu lớn nhất khi chi phí thay thế có thể lên đến 399 USD.
Mark Zuckerberg sắp bị thay bằng AI

Mark Zuckerberg sắp bị thay bằng AI

Meta đang xây dựng trợ lý AI riêng cho CEO Zuckerberg và triển khai hàng loạt công cụ AI nội bộ, trong bối cảnh công ty muốn vận hành tinh gọn để cạnh tranh với các startup AI.
Bước ngoặt công nghệ của Samsung

Bước ngoặt công nghệ của Samsung

Sau nhiều năm bị chỉ trích là chỉ mang đến những bản nâng cấp "bình mới rượu cũ", Samsung Electronics cuối cùng đã có một bước đi gây tiếng vang thực sự.
Viettel Telecom tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số MySign

Viettel Telecom tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số MySign

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số cho dịch vụ chữ ký số từ xa MySign, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Đoàn công tác Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).
6 lỗi Zalo thường gặp và cách khắc phục hiệu quả

6 lỗi Zalo thường gặp và cách khắc phục hiệu quả

Zalo đã trở thành ứng dụng quen thuộc trên điện thoại của nhiều người, giúp nhắn tin, gọi điện và trao đổi công việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đôi khi người dùng vẫn có thể gặp phải một số sự cố gây gián đoạn trải nghiệm.
Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Gói sử dụng không giới hạn của ChatGPT sắp biến mất khi chi phí tính toán ngày càng tăng và AI trở nên tốn kém hơn, buộc OpenAI phải cân nhắc thay đổi cách thu phí người dùng.
Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone

Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone

Pin iPhone xuống cấp theo thời gian, song không phải ai cũng nhận ra đúng lúc để thay thế linh kiện. Đây là 9 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay pin thay vì mua máy mới.
Cách tìm ứng dụng bị ẩn trên Samsung

Cách tìm ứng dụng bị ẩn trên Samsung

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung, đôi khi bạn vô tình ẩn một ứng dụng và đến lúc cần dùng lại thì không biết nó đang nằm ở đâu. Ứng dụng không xuất hiện ngoài màn hình chính hay trong danh sách app có thể khiến nhiều người nhầm tưởng đã bị xóa.
Đừng để bị ChatGPT qua mặt

Đừng để bị ChatGPT qua mặt

Nghiên cứu từ Đại học Stanford cảnh báo các mô hình AI đang cố tình nịnh bợ người dùng để được đánh giá cao, gây nguy cơ triệt tiêu tư duy phản biện.
Mẹo giúp tăng "tuổi thọ" pin laptop

Mẹo giúp tăng "tuổi thọ" pin laptop

Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng, bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ pin laptop đáng kể, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động bền bỉ và ổn định.
Hướng dẫn cách copy sheet trong Excel nhanh chóng

Hướng dẫn cách copy sheet trong Excel nhanh chóng

Bạn muốn biết cách copy sheet trong Excel nhanh để tiết kiệm thời gian? Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể sao chép một hoặc nhiều sheet mà vẫn giữ nguyên định dạng ban đầu.