Hướng dẫn cách đổi mật khẩu Facebook nhưng quên mật khẩu cũ.

Quên mật khẩu Facebook khiến nhiều người gặp khó khăn khi đăng nhập tài khoản. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn từng bước giúp bạn đặt lại mật khẩu và khôi phục quyền truy cập trên máy tính hoặc iPhone một cách nhanh chóng.

Cách đổi mật khẩu Facebook khi quên mật khẩu cũ trên máy tính hiệu quả

Nếu không nhớ mật khẩu cũ, bạn vẫn có thể đặt lại mật khẩu mới thông qua tính năng khôi phục tài khoản của Facebook. Các bước thực hiện khá đơn giản như sau:

Bước 1: Mở trình duyệt và truy cập trang Facebook. Tại giao diện đăng nhập, chọn Quên mật khẩu? để bắt đầu quá trình khôi phục.

Bước 2: Khi màn hình Tìm kiếm tài khoản xuất hiện, nhập email hoặc số điện thoại đã liên kết với tài khoản rồi nhấn Tìm kiếm.

Bước 3: Hệ thống sẽ gợi ý các phương thức nhận mã xác minh. Bạn nên chọn nhận mã qua email hoặc SMS, sau đó bấm Tiếp tục.

Bước 4: Kiểm tra email hoặc tin nhắn điện thoại để lấy mã xác nhận, nhập mã vào ô yêu cầu và nhấn Tiếp tục.

Bước 5: Nhập mật khẩu mới (tối thiểu 6 ký tự) rồi chọn Tiếp tục để hoàn tất việc đặt lại mật khẩu.

Cách đổi mật khẩu Facebook khi quên mật khẩu cũ trên iPhone đơn giản

Đối với người dùng iPhone, bạn vẫn có thể thay đổi mật khẩu của Facebook ngay trên ứng dụng dù không nhớ mật khẩu cũ. Thực hiện theo các bước sau nếu tài khoản vẫn đang đăng nhập:

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào Menu rồi chọn biểu tượng Cài đặt (hình bánh răng).

Vào mục Xem thêm trong Trung tâm tài khoản.

Bước 3: Nhấn Đổi mật khẩu và chọn Bạn quên mật khẩu? để bắt đầu quá trình đặt lại.

Bước 4: Chọn phương thức nhận mã xác minh (email hoặc SMS), sau đó nhấn Tiếp tục để hệ thống gửi mã.

Bước 5: Kiểm tra email hoặc tin nhắn, nhập mã xác nhận 6 số, tạo mật khẩu mới rồi nhấn Tiếp tục để hoàn tất.

Trường hợp 2: Không đăng nhập Facebook và quên mật khẩu cũ dễ dàng

Nếu bạn không còn đăng nhập Facebook trên iPhone và quên mật khẩu, hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, chọn Tạo tài khoản mới, sau đó nhấn vào Bạn quên mật khẩu?.

Bước 2: Nhập email hoặc số điện thoại đã đăng ký, nhấn Tìm tài khoản, rồi chọn gửi mã qua email hoặc SMS và nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Kiểm tra hộp thư hoặc tin nhắn, nhập mã xác nhận vào ô yêu cầu và nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Tạo mật khẩu mới (ít nhất 6 ký tự) và nhấn Tiếp tục để hoàn tất quá trình đổi mật khẩu.

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn đã có thể dễ dàng đặt lại mật khẩu Facebook và lấy lại quyền kiểm soát tài khoản. Dù trên máy tính hay iPhone, quy trình đều nhanh chóng và an toàn, giúp bảo vệ thông tin cá nhân hiệu quả.