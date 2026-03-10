Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

Cách biến ảnh cá nhân thành sticker trên điện thoại

P.V (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Ra mắt cùng One UI 8.5 trên Galaxy S26 Series, Galaxy AI cho phép tạo sticker từ ảnh cá nhân chỉ trong vài bước, giúp bạn dễ dàng sáng tạo và chia sẻ sticker độc đáo.

cach-bien-anh-ca-nhan-thanh-sticker-tren-dien-thoai-galaxy-620260307084106.png
Cách biến ảnh cá nhân thành sticker trên điện thoại Galaxy.

Cùng với sự xuất hiện của One UI 8.5 trên Galaxy S26 Series, Galaxy AI mang đến nhiều công cụ thông minh hỗ trợ chỉnh sửa và sáng tạo nội dung ngay trên điện thoại. Đặc biệt, người dùng có thể dễ dàng biến ảnh cá nhân thành sticker độc đáo chỉ với vài thao tác đơn giản để sử dụng trong tin nhắn hoặc chia sẻ lên mạng xã hội.

Cách tạo sticker từ ảnh cá nhân bằng Galaxy AI dơn giản

Bước 1: Mở ứng dụng Studio Sáng Tạo trên điện thoại Galaxy > Tại màn hình chính, chọn Tạo sticker để bắt đầu tạo sticker từ ảnh cá nhân.

Mở ứng dụng Studio Sáng Tạo trên điện thoại Galaxy.
Mở ứng dụng Studio Sáng Tạo trên điện thoại Galaxy.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Hình ảnh để mở thư viện > Chọn bức ảnh bạn muốn sử dụng (ảnh chân dung hoặc toàn thân) > Nhấn Tạo để Galaxy AI nhận diện và xử lý hình ảnh.

Nhấn vào biểu tượng Hình ảnh để mở thư viện.
Nhấn vào biểu tượng Hình ảnh để mở thư viện.

Bước 3: Đợi vài giây để AI tự động tách nền và tối ưu ảnh. Khi hoàn tất, chọn Tạo sticker. Lúc này hệ thống sẽ gợi ý nhiều khung, viền và phong cách để bạn tùy chỉnh theo sở thích.

Đợi vài giây để AI tự động tách nền và tối ưu ảnh.
Đợi vài giây để AI tự động tách nền và tối ưu ảnh.

Bước 4: Sau khi chọn kiểu sticker phù hợp, chờ hệ thống tạo hoàn tất. Bạn có thể xem trước và lưu sticker vào bàn phím Samsung để sử dụng nhanh khi nhắn tin.

Sau khi chọn kiểu sticker phù hợp, chờ hệ thống tạo hoàn tất.
Sau khi chọn kiểu sticker phù hợp, chờ hệ thống tạo hoàn tất.

Bước 5: Khi trò chuyện, nhấn biểu tượng mặt cười trên bàn phím > vào mục Sticker > chọn sticker vừa tạo và gửi cho bạn bè. Chỉ vài thao tác là bạn đã có sticker cá nhân độc đáo.

Khi trò chuyện, nhấn biểu tượng mặt cười trên bàn phím. Với sự hỗ trợ của Galaxy AI, việc biến ảnh cá nhân thành
Khi trò chuyện, nhấn biểu tượng mặt cười trên bàn phím. Với sự hỗ trợ của Galaxy AI, việc biến ảnh cá nhân thành

sticker giờ đây trở nên nhanh chóng và thú vị hơn bao giờ hết. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại Galaxy, bạn đã có thể tạo ra những sticker độc đáo mang đậm dấu ấn cá nhân để sử dụng khi nhắn tin hoặc chia sẻ với bạn bè. Đây cũng là một cách sáng tạo giúp cuộc trò chuyện trở nên sinh động và thú vị hơn mỗi ngày.

Tags:

#Sticker #Galaxy AI #Tạo sticker #Tạo sticker trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

ChatGPT đối diện làn sóng tẩy chay

ChatGPT đối diện làn sóng tẩy chay

Người dùng Mỹ đồng loạt gỡ ChatGPT sau thông tin OpenAI hợp tác với Bộ Quốc phòng, kéo theo biến động mạnh trên bảng xếp hạng ứng dụng của App Store.
Tin buồn cho người muốn mua TV năm nay

Tin buồn cho người muốn mua TV năm nay

Thị trường TV toàn cầu đối mặt nguy cơ tăng giá mạnh trong năm 2026 khi cơn sốt AI đang hút cạn nguồn cung chip nhớ, đẩy chi phí sản xuất và giá bán leo thang.
Có nên thay pin dung lượng cao cho iPhone không?

Có nên thay pin dung lượng cao cho iPhone không?

Với người dùng iPhone, một trong những vấn đề thường gặp nhất sau thời gian dài sử dụng chính là pin nhanh hao, phải sạc nhiều lần trong ngày. Chính vì vậy, giải pháp thay pin dung lượng cao ngày càng được nhiều người quan tâm.
iPhone màu đỏ sắp thành xu hướng

iPhone màu đỏ sắp thành xu hướng

Sau thành công của màu Cam Vũ Trụ, Apple đang cân nhắc đưa sắc đỏ lên iPhone Pro thế hệ mới nhằm tạo khác biệt và thu hút khách hàng tại Trung Quốc.
MacBook giá rẻ sẽ ra mắt ngày 4/3

MacBook giá rẻ sẽ ra mắt ngày 4/3

MacBook giá rẻ sẽ có kích thước màn hình 13 inch, tương tự các mẫu MacBook Air hiện hành. Nhiều khả năng, Apple sẽ tận dụng lại thiết kế của MacBook Air để tối ưu chi phí nghiên cứu và phát triển.
Những thay đổi đáng giá trên iOS 26.3

Những thay đổi đáng giá trên iOS 26.3

Sau một thời gian chờ đợi thông qua các phiên bản thử nghiệm, Apple đã gửi tới người dùng toàn cầu bản phát hành chính thức của hệ điều hành mới nhất iOS 26.3.
Apple đang thử nghiệm iPhone gập vỏ sò

Apple đang thử nghiệm iPhone gập vỏ sò

Trong bối cảnh mẫu iPhone gập đầu tiên được kỳ vọng sẽ có thiết kế dạng cuốn sách, một nguồn tin rò rỉ mới đây khẳng định Apple cũng đang thử nghiệm song song phiên bản gập vỏ sò (clamshell).
Cách dùng Photoshop trực tiếp trong ChatGPT

Cách dùng Photoshop trực tiếp trong ChatGPT

Adobe Photoshop được tích hợp thẳng vào ChatGPT trên máy tính và điện thoại mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới cho việc chỉnh sửa hình ảnh ngay trong khung chat.