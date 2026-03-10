Cách biến ảnh cá nhân thành sticker trên điện thoại Galaxy.

Cùng với sự xuất hiện của One UI 8.5 trên Galaxy S26 Series, Galaxy AI mang đến nhiều công cụ thông minh hỗ trợ chỉnh sửa và sáng tạo nội dung ngay trên điện thoại. Đặc biệt, người dùng có thể dễ dàng biến ảnh cá nhân thành sticker độc đáo chỉ với vài thao tác đơn giản để sử dụng trong tin nhắn hoặc chia sẻ lên mạng xã hội.

Cách tạo sticker từ ảnh cá nhân bằng Galaxy AI dơn giản

Bước 1: Mở ứng dụng Studio Sáng Tạo trên điện thoại Galaxy > Tại màn hình chính, chọn Tạo sticker để bắt đầu tạo sticker từ ảnh cá nhân.

Mở ứng dụng Studio Sáng Tạo trên điện thoại Galaxy.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Hình ảnh để mở thư viện > Chọn bức ảnh bạn muốn sử dụng (ảnh chân dung hoặc toàn thân) > Nhấn Tạo để Galaxy AI nhận diện và xử lý hình ảnh.

Nhấn vào biểu tượng Hình ảnh để mở thư viện.

Bước 3: Đợi vài giây để AI tự động tách nền và tối ưu ảnh. Khi hoàn tất, chọn Tạo sticker. Lúc này hệ thống sẽ gợi ý nhiều khung, viền và phong cách để bạn tùy chỉnh theo sở thích.

Đợi vài giây để AI tự động tách nền và tối ưu ảnh.

Bước 4: Sau khi chọn kiểu sticker phù hợp, chờ hệ thống tạo hoàn tất. Bạn có thể xem trước và lưu sticker vào bàn phím Samsung để sử dụng nhanh khi nhắn tin.

Sau khi chọn kiểu sticker phù hợp, chờ hệ thống tạo hoàn tất.

Bước 5: Khi trò chuyện, nhấn biểu tượng mặt cười trên bàn phím > vào mục Sticker > chọn sticker vừa tạo và gửi cho bạn bè. Chỉ vài thao tác là bạn đã có sticker cá nhân độc đáo.

Với sự hỗ trợ của Galaxy AI, việc biến ảnh cá nhân thành

sticker giờ đây trở nên nhanh chóng và thú vị hơn bao giờ hết. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại Galaxy, bạn đã có thể tạo ra những sticker độc đáo mang đậm dấu ấn cá nhân để sử dụng khi nhắn tin hoặc chia sẻ với bạn bè. Đây cũng là một cách sáng tạo giúp cuộc trò chuyện trở nên sinh động và thú vị hơn mỗi ngày.